Místo bylo vybráno záměrně. Jde o římsu zdi Gymnázia Pierra de Coubertina, které sám umělec navštěvoval.

UPÍR NEBO NETOPÝR

Komik v životní velikosti přitahuje pohledy kolemjdoucích. „Vypadá jako netopýr, koukají mu jenom nohy. Jsem zvědavá, kolik mladých tam nahoru za ním potom poleze,“ předvídá Jana Hovorková. „Mě se to líbí, on sám totiž rád vystupoval do výšek, balancoval a bavil se tím. Co si pamatuji, tak mu to bylo v osmdesátém roce také osudným,“ vzpomněl si Josef Kašpar.

Táborský rodák by letos v březnu oslavil osmdesátiny. Bronzovou sochu o váze 120 kilogramů zaplatil napůl spolek Hrzán sobě! a město Tábor. Benefice, které spolek na realizaci návrhu akademických sochařek Markéty Melkusové a Lenky Melkusové-Staškové pořádal, vynesly pouze 300 tisíc korun.

Podle táborského starosty Štěpána Pavlíka celý projekt vyšel na dvojnásobnou sumu, zbylých 300 tisíc na odlití odsouhlasila rada města. Tábor je nyní vlastníkem i držitelem autorských práv. „Socha bude pro veřejnost přístupná ze dvora, aby se s ní mohli lidé vyfotografovat,“ uvedl starosta.

Na oficiální odhalení, které se uskuteční za dva týdny, přislíbily účast obě Hrzánovy dcery, Barbora a Tereza.

Málokdo ví, že je Jiří Hrzán pochován v rodinné hrobce v Táboře a pojmenována je po něm i ulice, která se nachází Čekanicích.