Zvenku se budova vrátila ke své původní podobě z roku 1931, na přístupové cestě je nový povrch z kostek, které pocházejí z náměstí. „Původně jsme měli v plánu udělat jen okolí smuteční síně, nakonec jsme rozhodli, že dotáhneme nový povrch až ke vstupu na hřbitov, abychom se k tomu už nemuseli vracet,“ vysvětlil starosta města Jaromír Hlaváč.

Objekt dostal novou světelnou rampu a odstranily se veškeré konstrukce, které tam historicky nepatřily. Nově je zde topení ve formě mramorových desek rozmístěných po obvodových zdech. „Pořídili jsme také nové zdvihací zařízení rakve vyrobené ve Švédsku a audiovizuální techniku postačující až pro 1500 lidí,“ informoval starosta.

Po dobu rekonstrukce se zde nemohly konat pohřby,i když původně bylo v plánu je zde jednou za 14 dní umožnit. „Nešlo to, nebylo by to důstojné ani technicky možné,“ vysvětlil starostas tím, že byly jiné varianty. Pohřby bylo možné dělat ve Vodňanech či v Písku, na nádvoří Kaplanky nebo v kostele, a to jak pohřby církevní, tak necírkevní.

Celkové náklady na rekonstrukci se vyšplhaly přes osm milionů korun.

Pro příští rok Protivínští plánují ještě rozšířit před hřbitovem parkování a vybudovat za ním toalety. Uvnitř budovy to není možné, jelikož sem není přivedena voda. Město už má na akci připravený projekt.

Projekt na rekonstrukci smuteční síně mělo město připravené už před dvěma lety, ale jelikož se jedná o památkově chráněný objekt a památkáři nejprve nedali povolení, bylo nutné projekt přepracovat.