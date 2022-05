Dva tragické nárazy do stromu v jeden den

Hned ke dvěma tragickým nárazům do stromu vyjížděly ve středu 20. dubna odpoledne jihočeské záchranné složky. První se stala po půl třetí odpoledne - řidička osobního auta mezi Želečí a Ústrašicemi na Táborsku narazila do stromu. Při nárazu došlo ke smrtelnému zranění spolujezdce a zranění řidičky. I druhá nehoda skončila nárazem do stromu. Mezi Štěchovicemi a Novosedly na Strakonicku zahynul řidič.

Jihočeští záchranáři vyjížděli 20. dubna souběžně k dvěma tragickým dopravním nehodám.Zdroj: Policie ČR