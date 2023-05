Město Písek uzavřelo kupní smlouvu s Autoklubem ČR na dopravní hřiště včetně budovy na Zátavském nábřeží za 11,5 milionu korun. Ještě během této sezony by se měl provoz pustnoucího hřiště obnovit.

Dopravní hřiště na Václavském Předměstí v Písku. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

Město mělo zájem odkoupit dopravní hřiště na Václavském Předměstí už řadu let. Chátrající opuštěný areál chce vrátit svému účelu. Hned po jeho převzetí je tak v plánu nezbytná údržba, aby se sem mohli co nejdřív vrátit žáci místních škol i veřejnost.

Majitelem dopravního hřiště byl Automotoklub Stanislava Maliny, který se však loni dostal do likvidace. Areál přešel pod Automotoklub České republiky. S oběma majiteli Písek v minulosti jednal o možném odkupu, avšak neúspěšně. Automotoklub ČR následně nabídl areál k prodeji formou aukce, které se město zúčastnilo. Též bez úspěchu. Nejvyšší nabídka v aukci činila 11 330 000 korun, město přestalo přihazovat při jedenácti milionech. Jak informoval starosta Písku Michal Čapek, Automotoklub ČR po dražbě město kontaktoval. „Dostali jsme nabídku koupit hřiště, a to za cenu oproti výsledku dražby mírně navýšenou. Nabídli nám jej za 11,5 milionu korun,“ uvedl starosta. Tuto částku následně posvětili zastupitelé, i když ne všichni se stoprocentním přesvědčením.

Naprostá většina se sice shoduje v tom, že by město mělo hřiště koupit, opravit a vrátit původnímu účelu. Cena se ale mnohým zdá hodně vysoko. „Snažili jsme se vytipovat i jiné možné lokality pro výstavbu dopravního hřiště, ale každá z nich byla v něčem problematická a nebylo by možné hřiště vybudovat v dohledné době. Děkuji proto všem zastupitelům, kteří pro odkoupení hřiště i za tuto poměrně vysokou cenu hlasovali,“ dodal starosta s tím, že cílem města bude otevřít hřiště co nejdříve. Po jeho převzetí bude proto hned provedena nezbytná údržba areálu, aby bylo možné zahájit jeho provoz ještě tuto sezonu.

Areál s pozemky, kterého se prodej týká, má celkovou plochu téměř tři a půl tisíce metrů čtverečních. Jedná se o administrativně - výrobní budovu a dopravní hřiště. Budova si žádá kompletní rekonstrukci. Část, která dříve sloužila jako dopravní hřiště, je v současné době v neudržovaném stavu.