Loni v létě zavítal filmový štáb do Smetanovy Lhoty, aby zde natočil některé scény pro seriál To se vysvětlí, soudruzi! V neděli ho začíná vysílat Česká televize.

Snímky ze seriálu To se vysvětlí, soudruzi! | Foto: čsfd/Česká televize

V osmidílné komediální sérii o vyšetřování paranormálních jevů zasazené do 80. let hrají Jiří Macháček, Jan Cina, Anna Fialová, Leoš Noha a mnoho dalších. Vysílat se bude každou neděli po 20. hodině na České televizi. Smetanova Lhota by si měla "zahrát" ve čtvrtém díle s názvem Hoří, má babičko.

Pro obec v severní části Písecka není přítomnost filmařů žádnou novinkou. Točilo se tady už několikrát. Na přelomu 50. a 60. let zde vznikala komedie Zdeňka Podskalského Spadla s měsíce o zootechničce Máje. Jak před časem přiznal starosta Smetanovy Lhoty Slavomír Harbáček, dodnes na toto natáčení pamětníci vzpomínají. Připomněl, že později se tu točil málo známý snímek Vyžilý Boudník. A co na obci lidi od filmu tak láká? „Podle mě je to celkový vzhled návsi včetně rybníku," zmínil starosta s tím, že i při loňském natáčení je zajímal hlavně rybník, obchod a jeden statek.

Smetanova Lhota ztvárnila důležitou roli také v předloňském dokumentu Jan Koller: Příběh obyčejného kluka, který zachycuje profesní vzestup slavného rodáka.