Nestárnoucí klasiku mají ve své nabídce dobré restaurace, takzvané třetí cenové i různé fast foody. Dalo by se říct, že tento pokrm nikdy nezklame a není na něm moc co zkazit. Není to ale úplně pravda. Když si kuchař nedá práci s pořádným trojobalem, sýr vyteče dřív než na talíři nebo je naopak nedodělaný, úplně to člověku zkazí chuť i náladu. Kde je tedy na Písecku nejlepší smažák? Zeptali jsme se v anketě našich čtenářů.