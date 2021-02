„Již na jaře se ve městě objevilo sedm informačních panelů s dotykovými displeji. Jde o elektronické úřední desky a infokiosky, které slouží ke zlepšení informovanosti mezi městem a jeho obyvateli i návštěvníky,“ uvedl na úvod stručného výčtu aktivit roku 2020 vedoucí organizační složky Smart Písek Miloš Prokýšek.

Velký ohlas zaznamenal podle jeho slov pilotní ročník participativního rozpočtu, který v roce 2020 poprvé nabídl občanům Písku možnost rozhodnout o části prostředků z obecního rozpočtu. Konkrétně šlo o 5 milionů korun. „O získání podpory usilovalo celkem 28 občany navržených projektů, přičemž úspěšných bylo nakonec devět. Všechny se začnou realizovat již v letošním roce,“ poznamenal Miloš Prokýšek.

V rámci projektu +CityxChange se podařilo pomocí 120 ukazatelů „změřit“ Písek. Díky tomu lze mnohem lépe posoudit kvalitu a stav našeho města a udělat porovnání s mnoha jinými místy po světě. Cenná data se využijí pro cílený rozvoj Písku a lepší konkurenceschopnost v rámci ČR.

V polovině listopadu se Písek prostřednictvím kanceláře SMART Písek poprvé zapojil do celosvětové akce CLIMATHON. Zájem tvořivě diskutovat na téma návratu vody do městského prostoru měla jak široká veřejnost, tak i zástupci města a odborné veřejnosti. Výstupem celodenního online setkání jsou hned dva náměty na užitečné projekty týkající se hospodaření s vodou ve městě.

Za velkého přispění Smart Písek došlo loni k zavedení nové koncepce městské hromadné dopravy v Písku. V rámci inovací veřejné dopravy začaly po Písku jezdit elektrobusy a za zmínku stojí také zavedení zastávky jedné z linek na Velké náměstí. „Naše kancelář je též duchovním otcem projektu Písecká klíčenka pilotně testovaného na ZŠ Tomáše Šobra. Jeho cílem je zjednodušit a monitorovat pohyb žáků - pomocí čipových karet ovládat vstup do budov, pavilónů nebo sportovišť,“ vysvětluje Prokýšek. Do budoucna by se projekt mohl rozšířit o další služby jako platby jízdného, vstupného atp.

Ve Sladovně byla ve spolupráci s kanceláří SMART Písek instalována interaktivní výstava Urbania. Každý její účastník dostává možnost stát se správcem imaginárního města. Jde o příležitost hravým způsobem zjistit, na jakých principech funguje správa města. „Na závěr nesmím zapomenout zmínit, že prostory kanceláře od loňska nově zdobí jedinečná plastika píseckého sochaře Jana Novotného s názvem Ecologica, kterou umělec věnoval městu Písek. Výtvarné dílo jsme převzali právě my, neboť přesně zapadá do konceptu Smart Písek. Je o pokroku, přírodě a energii,“ uzavírá Miloš Prokýšek.

SMART Písek