Krizi řeší zaměstnáváním cizinců. To se ale už dlouho nelíbí místním. S některými agenturními zaměstnanci jsou problémy, které se odrážejí i na životě ve městě. Od rvaček na ubytovně až po obtěžování žen na ulici. Jedná se především o lidi z Rumunska, Bulharska či Polska.

Společnost Faurecia Components Písek proto přišla s nápadem, že by je měli postupně nahrazovat pracovníci ze Srbska, kteří se mají stát kmenovými zaměstnanci firmy. Ta už má dobré zkušenosti s třiceti Srby, kteří u ní pracují rok, ale teď už jim tady končí pracovní povolení. Nahradit by je mělo dalších čtyřicet, kteří mají dostat už dvouleté pracovní vízum.

Vedení města proti není. Přihlíželo i k tomu, že nám jsou Srbové také jazykově i kulturně blízcí. Navíc by nebydleli jen v ubytovnách, ale někteří by zde měli i své rodiny. Tím se dá předpokládat, že by se snažili přizpůsobit. Určitě se ozvou i hlasy oponentů. Podle jednoho vzorku skupiny se nedá hodnotit celý národ. Stojí ale za to dát jim šanci. Každý se chce mít o něco lépe.