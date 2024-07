I po desítkách let je film takovým hitem, že lidé přicházející nebo přijíždějící v sobotu 6. července do Hoštic se fotili už u pouhé cedule s názvem obce. Louky kolem se změnily v parkoviště, vlaky přijížděly plné a skrz vesnici k bývalému JZD se táhl nepřetržitý proud návštěvníků.

Slunce seno jahody slaví 40 let, Hoštice zaplnilo šest tisíc návštěvníků | Video: Antonín Hříbal

Počet příznivců filmu ocenil i Zdeněk Troška při zahájení oslav výročí natočení komedie. Na pódiu nejprve zdůraznil, že je neuvěřitelné, jaký má film po čtyřiceti letech od uvedení do kin ohlas. „Přes všechnu nepřízeň kritiky! Ale víte co…,“ usmál se Zdeněk Troška na adresu kritiků. „Když byla schvalovačka, to si nedovedete představit. Ti do mě šili, že je to vulgární film, fekální humor, že jsem urazil socialistický dnešek, socialistickou vesnici, faráře. Nechtěli vůbec dovolit promítání. Nakonec se dohodlo, že film bude jen střihově upraven. Chybí v něm devět minut. A řekli, že nebude mít premiéru. Nesmělo se o něm psát. A na ten film přišly skoro čtyři miliony lidí,“ řekl před zaplněným nádvořím bývalého družstva Zdeněk Troška.

Příznivci, kteří si v tu chvíli natáčeli slavného režiséra na mobily, zdravili ho potleskem a pokřiky, dali jasně najevo, že film už se stal skutečnou legendou i bez slavnostní premiéry. Snímek se líbí i mladým divákům. Za ty to potvrdila třeba Lada Hajná. „Jsme z Ježova u Kyjova. Jsme tu už od včerejška, spíme ve stanu v kempu,“ řekla mladá žena, která přijela s rodiči a sestrou Gitou. „Holky to měly jako překvapení, nevěděly, kam jedou,“ dodala k rodinnému výletu maminka Zdislava.

Z Tvršic od Žatce přijel s manželkou a rodinou Roman Kurunczi. „Znám všechny tři díly, stále se tomu člověk zasměje. Přijel jsem hlavně kvůli panu režiséru Troškovi,“ řekl s tím, že je v Hošticích i kvůli atmosféře a „návratu“ v čase. „Padesát šest minus čtyřicet, rád člověk zavzpomíná,“ usmál se příznivec Zdeňka Trošky.

Ze Slovenska, Fiĺakova a Nitry, přijely dcera Renata s maminkou Vierou. „Včera jsme přijeli do Českých Budějovic, dnes sem, vlakem,“ přiblížila k tomu, jak se do Hoštice do staly, Renata. A připojila, že komedie je oblíbená i na Slovensku. „Kvůli tomu jsme tady,“ dodala Viera.

Vlakem přijely také sestry Kristýna a Vanessa z Blovic u Plzně. „Viděly jsme Slunce, seno už několikrát. Mamka to miluje,“ řekla Kristýna a Vanessa doplnila, že přijely právě s maminkou a dalšími sourozenci. A cesta? Vyráželo se v sedm. „Bylo úplně nacpáno. Lidi ani nemohli vystoupit,“ popsaly sestry jízdu. Naštěstí se ve stanicích zastavovalo, ne jako ve filmu, kde se jen průvodčí mile usmála, konstatovala, že kvůli zpoždění se nezastavuje - a pokud měl někdo protekci, tak se maximálně přibrzdilo…

Návštěvníků bylo tolik, že kolem poledne už zbývaly jen poslední lístky i z rezervy, ponechané pro prodej v den akce. Z předprodeje zmizely všechny vstupenky dávno předem. Byli ale někteří příchozí, kteří si prohlédli jen obec. Vstupné do areálu družstva, kde byl hlavní program a které bylo za pět set korun za dospělého i mládežníky, se někomu mohlo zdát hodně. A v areálu byl takový nával, že se na občerstvení stály fronty.

Nicméně pro spoustu lidí se výlet do Hoštic stal pravým prázdninovým odpočinkem, chvílí, kdy mohli myslet jen na svou oblíbenou komedii a vidět naživo část herců a režiséra. Tomu třeba Aneta z Biskupic u Jevíčka přivezla osm druhů rajčat… Veronika v kostýmu krávy zase zvala na muzikál na motivy Slunce, seno do Prahy a byla vděčným objektem fotoaparátů. Konala se třeba i soutěž ve znalosti hlášek z filmu, promítání dokumentu o Zdeňku Troškovi nebo konečně po 40 letech slavnostní premiéra oblíbené komedie.

I samotná vesnice je ale atrakcí. Zámeček nebo chalupy známé z filmu pozná každý. I u nápisu Obecní úřad Hoštice někteří prosili ostatní, ať počkají, aby měli snímek samostatně, bez dalších lidí.

A do JZD zašli i místní nebo lidé z okolí. „Máme tady chalupu. Každý víkend je tu nával. A všichni se ptají, kde se prali,“ naznačila majitelka jednoho stavení, která na výročí komedie pozvala sestřenici z Prahy, že do vesnice míří návštěvníci prakticky celý rok. Sestřenice se vzápětí usmála, že v práci jí říkali, že do Hoštic míří polovina zaměstnanců podniku. „Ale zatím tu nikoho nevidím,“ dodala paní Irena.

Ze Čkyně přijela s kamarádkami Jana Krejčová. „Dcera tu účinkuje, teď tancovali,“ přiblížila poté, co většinou dámský soubor složený z žen z okolí a doplněný jen o dva hostující muže předvedl proslulou kreaci Trnky brnky. „Film jsem viděla mockrát, nejhezčí ze všech, nemá chybu. Mohou ho stále opakovat a vždy se u něj zasmějeme,“ zdůraznila Jana Krejčová na adresu komedie slavící výročí.

Z neherců účinkujících v trilogii přivítal Zdeněk Troška na pódiu v sobotu i svou spolužačku ze základky Miloslavu Ratajovou. „Hrála jsem tam Vachoutovou,“ připomněla o chvíli později pro Deník svůj part Miloslava Ratajová. Dodala, že jde o ženu, která křičí: „Držte huby, paní učitelka zpívá!“ A objevila se i v dalších dílech trilogie. Patřila k mnoha obyvatelům obce, které Zdeněk Troška do svých slavných komedií obsadil. A možná i díky tomu, má film stále tolik příznivců. Kteří ho skutečně milují.