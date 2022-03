Ve škole jsme se sice učili, že jaro začíná 21. března, nicméně podle astronomů to není tak jednoduché. Jako začátek jara stanovili okamžik, kdy střed slunečního kotouče stane přesně nad zemským rovníkem, a to je letos právě 20. března v 16.33 hodin. Tehdy nastává jarní rovnodennost, tedy noc a den budou zhruba stejně dlouhé. Od teď až do červnového letního slunovratu se bude den prodlužovat.