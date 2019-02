Protivín – V sobotu 29. srpna se v Protivíně konají už po deváté městské slavnosti. O jejich přípravách i programu pohovořila vedoucí městského kulturního střediska Sylva Karfíková.

7. ročník městských slavností v Protivíně. | Foto: Deník/Libuše Kolářová

Letos bude už devátý ročník slavnosti. Vzpomenete si, když se konala poprvé? Jak se akce za těch devět let vyvinula?

První písemná zmínka o Protivínu je z 1. září 1282. V roce 725. výročí – v roce 2007 – uspořádalo město Protivín a Městské kulturní středisko Protivín oslavu tohoto výročí.

Po dlouhé době mohli obyvatelé města a návštěvníci připraveného kulturního programu zavítat do obou nádvoří zámku. Akce se líbila, lidé byli spokojeni, a tak se rozhodlo o každoročním pořádání.

Prvních pět let se městské slavnosti konaly v zámeckém areálu. S rozšiřující se nabídkou účinkujících se stával zámek těsným jak pro účinkující, tak pro návštěvníky. V roce 2012, kdy přijela do Protivína Lucie Bílá se skupinou Petra Maláska, bylo definitivně rozhodnuto. Od VI. ročníku se slavnosti konají nejen na Masarykově náměstí, ale také včetně prvního nádvoří zámku. Pro děti přibylo další pódium s pohádkami, kouzelníky, bublináři a kejklíři. Největší ohlas zaznamenal Michal Nesvadba.

Na hlavním pódiu se vystřídalo do letoška více než pět desítek hudebních kapel. Nepočítáme účinkující, kteří vyplňují čas mezi kapelami. Stále se je na co dívat. Z hvězdných účinkujících jmenujme namátkou také Báru Basikovou, Dana Bártu, Divokého Billa, Fleret, Jaroslava Uhlíře, No Name, Ondřeje Havelku či Petra Spáleného.

Podle čeho vybíráte program? Inspirujete se na jiných slavnostech, nebo dáváte například na rady známých, ptáte se lidí?

Na tuto otázku lze odpovědět stručně. Je to vždy kombinace jmenovaného, ale také postřehy z akcí z celé republiky, komunikace s muzikanty, účast na koncertech, sledování internetu, hudebních žebříčků a novinek. Těžko vyjmenovat vše. Nebráníme se samozřejmě žádnému tipu, naopak uvítáme ho. Snažíme se, aby si občané všech věkových kategorií našli tu svou kapelu.

Jak dlouho trvá připravit městskou slavnost, odkdy na přípravách děláte?

Městské slavnosti se začínají připravovat již po skončení těch předchozích, v průběhu září. Základ musí být připraven do konce roku. Je to práce nejen celého kulturního střediska, ale především bez technických služeb a dalších odborů města Protivín, hasičů a policistů bychom nemohli nabízený program uskutečnit.

Na co se letos vy osobně těšíte nejvíc a proč?

V letošním roce bude určitě velkým „tahákem" v odpoledních hodinách Ondřej Havelka&Melody Makers, večer pak Miro Žbirka s kapelou, na kterého se těším. Myslím, že není třeba odůvodňovat. Své posluchače si, věřím, najde Richard Tesařík a Yoyo band, kapely Buty a Monkey Business. Každoročně nezklame ohňová show, letos v provedení skupiny Palichi.

Malá scéna patří především dětem. Zvu děvčata a kluky na Michala Nesvadbu, loutkové představení Dřevěný cirkus nebo známé oblíbené Kamarády Brno. Zámek bude patřit Šermířské společnosti VV.

Pěkná podívaná bude jistě i na nádvoří Kaplanky, kde bude dřevořezbář Jiří Nekola nejen vystavovat své práce, ale i přímo tvořit.

Tradičně se na slavnostech podílí místní hudební kapely, společenské a zájmové protivínské organizace. Ráda bych touto cestou poděkovala také Památníku města Protivín, který již několik let v tento den připravuje zajímavý pestrý program.

V sobotu by mělo podle všeho přát počasí, ale u venkovních akcí je vždycky risk, jak bude. Jak moc počasí ovlivňuje návštěvnost?

Souhlasím s vámi. Počasí je samozřejmě u venkovních akcí vždy důležité. Věřím, že nám bude přát. Návštěvnost samozřejmě může ovlivnit. I kdyby počasí nepřálo, věřím, že nabídka programu je zajímavá a návštěvníci se třeba po krátké zastávce doma na náměstí vrátí. Několikrát se tak stalo i přes silný déšť.