Po jedenácti letech se bude na slavnosti piva v Palackého sadech poprvé vybírat vstupné. Důvodem je podle pořadatelů především neúspěch při žádosti o grant města.

Slavnosti piva v Písku. | Foto: Deník/Petr Brůha

Milovníkům zlatého moku, ale i jiného pití a dobrého jídla, budou první dva zářijové dny patřit Palackého sady. Slavnosti piva se zde budou konat už po dvanácté. Nabídnou přes dvě desítky pivovarů, rozmanitý výběr občerstvení, ale také koncerty či mint market.

Slavnosti piva startují v pátek 1. září odpoledne a pokračují až do sobotní noci.

Zásadní novinkou, kterou poslední dny někteří především na sociálních sítích kritizují, je zavedení vstupného. Návštěvníci budou platit 150 korun v případě, že budou pít pivo. V ceně bude i kelímek, který si budou moct nechat. V parku bude připraveno několik míst, kde bude možné půllitry vymýt. Pokud člověk nepřijde na pivo, ale bude konzumovat jiné nápoje a jídlo, zaplatí stovku. Podle organizátora akce Robina Mikušiaka je hlavním důvodem k tomuto kroku fakt, že slavnosti nezískaly finanční podporu města. „Místo dotace musíme vybrat vstupné, nedá se nic dělat. Počítáme i s tím, že třeba někdo nebude chtít platit a nepřijde, ale nemyslím si, že by částka byla tak vysoká," poznamenal pořadatel.

K zavedení vstupného vedly i další okolnosti. „Je to jedno s druhým. Všechno stojí víc. My jsme ani v minulosti na drahé kapely neměli, ale snažíme se o co nejlepší program," uvedl Robin Mikušiak s tím, že v Palackého sadech budou připravená dvě pódia. Na tom hlavním se vystřídá několik kapel. V pátek to budou například Fast Food Orchestra či Dirty Blondes, v sobotu J.Z.L.F. nebo Prague Queen. „Malé pódium bude v pátek s největší pravděpodobností patřit Miloši Zemenovi a Františku Křišťanovi, kteří budou pouštět nefalšované oldies hity," doplnil pořadatel.

V sobotu od 10 do 18 hodin obohatí dvoudenní festival také oblíbený mint market, který nabídne oblečení pro malé i velké, bio kosmetiku, šperky, delikatesy a mnoho dalšího.