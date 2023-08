Městskou slavnost Dotkni se Písku bude příští rok pořádat nová organizace. Vedení města přijalo návrh radního pro kulturu Robina Mikušiaka, který v minulosti sám slavnost pořádal, na výběr příštího pořadatele slavnosti formou soutěže. Centrum kultury města Písku, které pořádalo akci uplynulých třináct let, se do výběrového řízení hlásit neplánuje.

Zastupitelé na svém čtvrtečním jednání myšlenku výběrového řízení schválili a přiklepli na akci tři miliony z rozpočtu města. Ne všichni jsou však z chystané změny nadšení. Zastupitel Petr Hladík poukázal na to, že vyhlášení výběrového řízení a s tím související kroky budou časově šibeniční pro uspořádání tak velké akce. „Reálně to vidím tak, že budeme vítěze soutěže znát v lednu příštího roku. Zvládne do června připravit kvalitní program?" ptal se. Podle Robina Mikušiaka bude výsledek výběrového řízení znám už v listopadu, což by mělo na přípravu bohatě stačit.

„Co je hlavním motivem k tomuto kroku?" tázal se dál Petr Hladík, který podle jeho slov nechápe, proč to město řeší tímto způsobem. „Centrum kultury je městská organizace, na niž má vedení města přímý vliv. Pokud se nám něco nelíbí, mělo by se to řešit jinak," konstatoval. Starosta Písku Michal Čapek k tomu řekl jen tolik, že letošní slavnosti byly podle něj velice vydařené a že město chce zkusit novou koncepci.

Radní Robin Mikušiak chtěl prosadil nějaké změny už letos, ale nakonec se rozhodl do programu nezasahovat a pro příští rok to řešit radikálně. Na druhou stranu ale vyjádřil názor, že by se Centrum kultury města Písku mělo do soutěže přihlásit. „Měli by dokázat, že jsou nejlepší," podotkl.

Ředitel Centra kultury města Písku Josef Kašpar nemá však v plánu se do výběrového řízení hlásit. „Nedává nám to popravdě žádný smysl. Nebudeme se soutěže účastnit," uvedl s tím, že časově to bude hodně na hraně. „Kvalitní kapely se v těchto dnech objednávají na rok 2025, ne na rok 2024. Červen je hodně exponovaný měsíc," doplnil.

Nový pořadatel městských slavností se bude vybírat podle několika kritérií. Rozhodovat o tom bude předem určená komise na základě schválené koncepce. Podmínku je mimo jiné nabídnout dva známé interprety na páteční a sobotní večerní koncert, historický program, kvalitní nabídku stánků, ale také zapojení místních spolků a škol. Výběrové řízení by se mělo vypsat ještě během prázdnin.