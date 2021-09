Na sobotním koncertě s názvem Broadway Night návštěvníky nadchly vynikající zpěvačky Christiane Noll, Capathia Jenkins a zpěvák Rob Evan, které mohli znát již z předchozích ročníků.

Za doprovodu Severočeské filharmonie Teplice pod taktovkou Kryštofa Marka broadwayské trio zapělo nejen nejznámější melodie z muzikálů Kabaret, Fantom opery či Bídníci, ale také světoznámé popové hity jako jsou I Will Always Love You nebo Last Dance.