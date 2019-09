První říjnový týden se Sladovna v Písku uzavře, aby mohla o měsíc později spustit nový program.

Sladovna v létě táhla. | Foto: Deník/ Petr Brůha

O tom, že Sladovna patří přes léto k vyhledávaným cílům, svědčí její letošní prázdninová návštěvnost. Během července a srpna sem totiž dorazilo 21 tisíc lidí a udělalo z letošní sezony druhou nejúspěšnější v celé historii Sladovny. Lepší co do návštěvnosti byl jen rok 2017. „Už před létem jsme se připravovali na to, že by mohlo chodit hodně lidí, takže jsme celou galerii otevřeli,“ poznamenal ředitel Sladovny Adam Langer.