Písek - Sladovna má za sebou opět rekordní rok. Zaujalo stálé Mraveniště, ale také divadelní hra Děti lví srdce, nebo výstava Včela – tajuplný výlet za sluncem. Za rok 2018 Sladovna přivítala 58 tisíc návštěvníků, což je o dva tisíce lidí více než v rekordním roce 2017.

Sladovna Písek. Ilustrační foto | Foto: Deník / Lucie Kotrbová

A to i přesto, že letní sezóna nepatřila mezi ty nejlepší. „Přes léto došlo k propadu oproti předchozímu roku. Na vině bylo především velmi teplé počasí, kdy se lidé často radši pohybovali mimo města. Poté už se ale situace jen zlepšovala a po listopadové vernisáži výstavy Včela už se návštěvníci do Sladovny jen hrnuli. A nebyly to jen rodiny s dětmi, ale také skupiny ze škol a školek. Jsme velice rádi, že návštěvnost stále stoupá. Je to nejlepší vyjádření podpory Sladovně a moc za to děkujeme,“ říká ředitel Sladovny Adam Langer.



Letošní rok byl velice úspěšný i co se týče počtu zajímavých a povedených výstav. Kromě těch stálých, jako jsou Pilařiště, Mraveniště, Hnízdo ilustrace a Sladovnictví se na přelomu roku hrálo divadelní představení Děti lví srdce, poté se na pět týdnů představila výstava Já hrdina. Diváky zaujala také výstava Cesta do mytologie, kde děti zachraňovaly bájný svět a pro pozitivní ohlasy bylo nutné ji o několik týdnů prodloužit. Nového kabátu v podobě originální výmalby se dočkalo také Mraveniště. „Po náročné první polovině roku jsme na pár dnů zavřeli, abychom mohli otevřít výstavu Půl století s Cimrmanem a Šikovní z Divadla Járy Cimrmana, kterou jsme nyní pro velký úspěch prodloužili až do poloviny března. Nakonec jsme zahájili výstavu Včela – tajuplný výlet za sluncem, která dětem přibližuje svět včel,“ vysvětluje Adam Langer.



Pro návštěvníky bylo během celého roku připraveno také hned několik dílů Laboratoře, která se zabývala bestiářem a mytologickými bytostmi, animací a vánočním tvořením. Velikou novinkou letošního roku bylo také otevření kavárny a hudebního klubu Balzám ve sklepě Sladovny, kde se celoročně kromě Vonných dýchánků konají také koncerty, přednášky a další kulturní akce.



Kristýna Barchini