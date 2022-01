Sladovna získala mezinárodní certifikát, mají ho jen čtyři instituce v Evropě

Sladovna v Písku získala mezinárodní značku kvality Domov pro učení v 21. století, kterou organizace Hands On! International Association of Children in Museums označuje inovativní kulturní instituce.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Sladovna nabízí několik interaktivních výstav. | Foto: Město Písek

Stala se tak jednou z prvních čtyř evropských institucí, které poskytují rodinám a dětem možnost pozitivně ovlivnit budoucnost prostřednictvím kultury, umění a hry. „Získání osvědčení pro nás představuje velký úspěch a čest. Díky členství v organizaci Hands On! můžeme šířit povědomí o Sladovně i mimo Českou republiku. Zároveň poskytuje jedinečný prostor k výměně zkušeností se zřizovateli obdobných institucí napříč Evropou,“ uvedl ředitel Sladovny Adam Langer. Smyslem značky kvality je nejen porovnání muzeí a galerií podobného typu a jejich motivace k vytváření co nejkvalitnějšího zázemí pro inspiraci, učení, ale i trávení volného času pro školy, rodiny s dětmi. Prestižní certifikát kromě písecké galerie získalo ještě litevské muzeum hraček Toy Museum, Slovenská národní galerie v Bratislavě a řecké muzeum Exploration Children’s Museum sídlící v krétském Heraklionu. Obchodní akademie odhalila pamětní desky, připomínají oběti nacismu i komunismu Písecká Galerie hrou, kromě stálých expozic Mraveniště, Pilařiště a Hnízdo ilustrace, nabízí ještě do konce března také interaktivní výstavu Voda mne napadá. Novinkou je Animárium, kde může proniknout do tajů animace každý, bez ohledu na věk a technické dovednosti. Otevřená je i Laboratoř JAK, která zkoumá osobnost a dílo Jana Amose Komenského.