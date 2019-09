Písecká Sladovna se v létě stává stále častějším cílem návštěvníků. Letošní sezona byla druhou nejúspěšnější za celou její historii hned po extrémně zdařilém roce 2017.

Sladovna v létě táhla. | Foto: Deník/ Petr Brůha

Za červenec a srpen ji navštívilo přes 21 tisíc lidí. „Návštěvnost byla poměrně vyrovnaná, to znamená, že nebyly žádné extrémní výkyvy, že jeden den nepraskala Sladovna ve švech a druhý den by tam nebylo možné nikoho potkat. Velmi si takové podpory lidí vážíme. Už před létem jsme se připravovali na to, že by mohlo chodit hodně lidí, takže jsme celou Sladovnu otevřeli. Byla tak přístupná výstava Góóól, Mraveniště, Hnízdo ilustrace, nová odpočívárna, Pilařiště, výstava věnovaná Radku Pilařovi, Malá galerie a také kavárna Balzám. Přes léto se navíc ve Sladovně uskutečnily tři příměstské tábory, které byly úplně plné,“ říká ředitel Sladovny Adam Langer.