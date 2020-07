Sladovna ve čtvrtek 2. července zahájí novou zážitkovou výstavu Leťme vysoko. Jak celá výstava, tak i samotné zahájení budou stát za to. Do Písku dorazí létající artisté, kteří budou nejen na nádvoří Sladovny, ale i v dalších částech centra města.

Výstava Leťme vysoko dává odpovědi na zvídavé otázky dětí a zároveň vyzývá k pokládání dalších otázek o současném leteckém průmyslu a jeho ekologických dopadech. To vše hravou formou, aby si děti ani nevšimly, co vše se naučily. „Proletíte se cestou od pradávných představ člověka o létání, přes vše co létá v přírodě až k létání současnosti a nahlédnete také do budoucnosti,“ láká ředitel Sladovny Adam Langer.

Původně byla výstava zapůjčená z vídeňského dětského muzea ZOOM, v roce 2013 ji představilo Objevárium v Českých Budějovicích a nyní se otevírá v nové podobě v Písku. Výstavu připravil tým Sladovny ve spolupráci s Objeváriem a UUUL.

Výstava je určena především dětem od šesti let, menší děti a dospělí si také přijdou na své. Na více než 400 metrech čtverečních jsou hlavními lákadly interaktivní videoprojekce, výtvarně-hravé ztvárnění mytologické části, výroba a vypuštění vlastního létajícího stroje a mnoho dalšího.

V rámci epidemických opatření zavedla Sladovna ve všech výstavách omezení kapacity a také časové bloky. „Návštěvníky tak čeká intenzivní zážitek a větší komfort. Všem proto doporučujeme koupit si vstupenku dříve, než se do Sladovny vydají,“ uvedl provozní manažer Petr Brůha.

Výstava Leťme vysoko bude ve Sladovně k vidění až do konce roku.