Až se brány oblíbeného cíle rodin s dětmi opět otevřou, mohou se návštěvníci těšit na projekt Urbania, který především starším dětem a dospělým nabídne možnost stát se správcem imaginárního města. Instalace, za níž stojí Centrum architektury a městského plánování CAMP a ve Sladovně může být díky podpoře města Písek a Smart City Písek, se skládá z osmi zastavení a je určena stejnému počtu účastníků. „Návštěvníci se dozvědí, jak město funguje, co je potřeba k jeho rozvoji a naleznou souvislosti a principy, na kterých město stojí. Jsem přesvědčený, že po návštěvě Urbanie budou naši správci nahlížet na své opravdové město jiným pohledem,” říká ředitel galerie Adam Langer.

Doslova proudí, vře a probublává to v prostoru, kde se připravuje výstavní projekt O vodě podpořený Jihočeským krajem. „Půjde o jakousi Laboratoř vody, ve které budeme s návštěvníky zkoumat vztah vody, řeky, krajiny a všeho, co nám řeka přináší, ale také odnáší,” popisuje Adam Langer. Vodní laboratoř bude pracovat se zvuky, hrou světel a stínů, představivostí a dalšími pro Sladovnu typickými ingrediencemi. „Na základě poznatků nás a našich návštěvníků z Laboratoře či naší letní cesty po řece Otavě následně vznikne velká výstava o vodě a využijeme je i v programu festivalu Pískoviště,” doplňuje ředitel.

Reálné obrysy navzdory aktuální situaci dostává také Animační studio. „Bohužel se nemůžeme setkávat s kolegy a partnery z rakouského muzea ZOOM, což postup projektu komplikuje. Přesto již pracujeme s hotovým konceptem, v němž řešíme, jak propojit lektory, technologie a prostor studia ve fungující celek,” popisuje Adam Langer. Ve Sladovně vznikne opravdové animační studio s technologiemi a vybavením, které každému dovolí vytvořit si vlastní filmový projekt. „Navazujeme na velice úspěšné letní příměstské tábory. Animace je pro nás jedním z budoucích nosných témat,” prozrazuje ředitel. Animační studio by mělo být otevřeno v červnu 2021.

Nemožnost potkávat se v prostorách galerie inspiruje i Sladovnu přemýšlet nad programem fungujícím v online prostředí. Jednou z prvních vlaštovek je transformace divadelního představení Volní jako ptáci, které vzniklo v italském Pratu ve spolupráci s organizací TPO a následně se hrálo v Písku. Emocionální výlet do nitra dospívajících duší nyní prostřednictvím monitorů nabízí Národní divadlo plus a sdružení ÚÚÚL.

Blížící se vánoční čas přinese další pokračování Adventu v Písku, do něhož se Sladovna zapojí. Děti i dospěláci budou moci vhodit svá vánoční přání do třech modrých schránek, z nichž jedna bude umístěna před galerií. „Pomáháme také s organizací výzvy Představte nám svého Ježíška, do níž se lze zapojit až do 29. listopadu,” doplňuje Adam Langer.

„Není to jednoduchá situace. Snažíme se ale připravit na znovuotevření tak, abychom našim návštěvníkům v těžké době nabídli to nejlepší možné odreagování a inspirativní zážitky. Kromě příprav nových výstav a projektů se snažíme navázat dlouhodobou spolupráci s pedagogy a pomáháme také Krajské hygienické stanici České Budějovice s trasováním,” uzavírá ředitel Sladovny Adam Langer.

Petr Brůha