Sladovna Písek má za sebou úspěšnou letní sezonu, a to i navzdory poměrně slunečnému počasí, ve kterém většina rodin volí spíše aktivity u vody. Jak uvedl ředitel organizace Adam Langer, přes léto přišlo do Sladovny téměř 19 tisíc lidí. "Máme velkou radost. Je to o tisícovku dětí a jejich rodičů či prarodičů více než loni,” poznamenal ředitel. Nejúspěšnějším dnem nejen roku 2022, ale i roku předchozího se stal pátek 23. srpna, kdy se do Sladovny vypravilo celkem 713 platících návštěvníků.