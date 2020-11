Zapojíme všechny zaměstnance, co půjde. I když jsme před uzavřením škol bojovali s nemocností, kolegové se vyleželi a teď jsme v plné sestavě,“ poznamenal ředitel.

Děti členů IZS byly v uplynulém týdnu rozděleny do dvou skupin, protože jich je přes deset. „Následující týden už bychom se ale zase měli vejít do deseti, tedy do jedné skupiny,“ zmínil Pavel Koc s tím, že pokud by počet opět překročil hranici deseti dětí, o druhou skupinu by se postarala ZŠ E. Beneše. „To už bychom personálně nepokryli,“ dodal ředitel.

Jednotlivé třídy se ve škole nepotkají, budou oddělené ve družině i v jídelně při obědech.

Pro jednu třídu bude určena jedna učitelka a jedna vychovatelka. Bude zajištěna ranní i odpolední družina. Třídy se nebudou mezi sebou potkávat, a to ani v jídelně. Její provoz je nepřerušen. ZŠ J. K. Tyla vaří jednak pro své žáky, kteří si brali jídlo s sebou, jednak pro seniory, ale také pro cizí strávníky.

Ve středu se vrátí do budovy školy celkem sedm tříd. Další vývoj si ředitel Pavel Koc netroufá předvídat. „Na jednu stranu bychom samozřejmě chtěli školu plnou dětí, na druhou stranu se ale bojím o fungování kolegů, kdyby se tak stalo. Už jsme se přesvědčili, že děti jsou velkým zdrojem nákazy. Bylo by fajn, aby se mohli výhledově vrátit aspoň deváťáci, ale uvidíme. V tomto plně věřím odborníkům,“ doplnil ředitel.

Podobně to vidí ředitel ZŠ Jana Husa v Písku Jan Adámek. „Netroufám si tipovat, jak to bude dál. Ze dne na den se všechno mění a zákulisní věci my nevidíme. Určitě bych byl rád, kdyby se děti mohly vrátit do školy, ale situaci rozhodně nepodceňuji. Už vím ve svém okolí i o vážných případech nemoci či dokonce úmrtí,“ zmínil Jan Adámek s tím, že by přitvrdil v opatřeních na veřejnosti, ale děti výhledově pustil do škol.

Husovka je na návrat prvňáků a druháků také připravená. Do školy se ve středu vrátí sedm tříd, které se vzájemně nepotkají. Budou samostatně ve družině i v jídelně. Škola má celkem deset oddělení družin, takže tento počet nebude problém.

Základní školy jsou uzavřené od 14. října.



Ve středu 18. listopadu se vrátí do škol první a druhé třídy a také žáci speciálních škol.