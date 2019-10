Rekonstrukce by měla být hotová v listopadu, firma pracuje i o víkendech.

Školní hřiště při I. ZŠ v Milevsku. | Foto: Deník / Stanislava Koblihová

Ze školního hřiště u I. ZŠ T. G. Masarykav Milevsku je od léta staveniště. Práce by měly podle ředitele školy Martina Hrycha skončit 15. listopadu a do konce listopadu by měly být stavební firmou odstraněné případné nedostatky. „Dá se říci, že práce pokračují podle plánu,“ konstatoval Martin Hrych.