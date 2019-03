Druhým rokem je prioritou Mirovic stavba nové školky. V současné době má na ni město podané dvě žádosti o dotace. Jednu žádost o dotaci z IROPu podal ještě loni na konci volebního období bývalý starosta Zdeněk Bárta.

Místostarosta Michal Huleš na čtvrtečním jednání zastupitelů uvedl, že teď pro jistotu využili ještě příležitost zažádat o dotaci z Ministerstva financí z programu Podpora rozvoje a obnovy technické základny regionálního školství v působnosti obcí, který je pro obce do tří tisíc obyvatel. Tam je maximální výše dotace do dvaceti milionů korun.

„Pokud bychom uspěli se žádostmi o obě dotace, vybrali bychom pak tu, která bude pro město výhodnější,“ vysvětlil Michal Huleš. Podmínkou získání dotace z Ministerstva financí ale je, že by se musely peníze ještě letos prostavět. „Novou školku chceme stavět z montovaných panelů, takže je reálné, že by se to dalo letos stihnout,“ dodal Michal Huleš.

O tom, že stávající dvě budovy mateřské školy jsou nevyhovující, se jedná už roky. Původně se uvažovalo o jejich rekonstrukci, ale pocházejí ze 70. let a ukázalo se, že by byla oprava nákladnější než novostavba. Podle ředitelky ZŠ a MŠ Jitky Šebkové jsou největším problémem úniky tepla a velmi nákladné elektrické vytápění.

Zařízení pro děti

Stávající budovy jsou ze 70. let a jsou velmi energeticky náročné.

Nová školka bude moderní dřevostavba. V městském rozpočtu na ni mají vyhrazeno dvacet milionů korun.