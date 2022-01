Uplynulý půlrok byl náročný nejen pro školáky, ale také pro jejich rodiče a učitele. „Děti se musely naučit hodně samostatnosti, ale jsou šikovné a všechny si ode mě zasloužily samé jedničky. Perfektní byla také spolupráce s rodiči,“ pochvalovala si třídní učitelka 1.C. Pavlína Landsingerová, která má ve třídě 28 prvňáčků. Děti se kromě volna těšily i na odměnu za vysvědčení. „Od rodičů dostanu hodinky na volání a půjdeme do cukrárny,“ pochlubila se prvňačka Sofie. Odměnu by rád i její spolužák Jiřík. „Za vysvědčení bych chtěl jít do pizzerie,“ svěřil se.