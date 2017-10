Školáci se byli podívat na výlov rybníka.

Kluky, Chřešťovice - V úterý 17. října vyrazila celá ZŠ Kluky podívat se na výlov rybníka v Chřešťovicích.

Vyšli jsme v osm hodin do mlhy, která by se dala krájet, a cesta nám pěkně ubíhala. Dospěli jsme ke zkušenosti, že kdo si vzal na nohy gumovky, udělal nejlépe, neboť louky byly velmi mokré.

Před devátou jsme dorazili k rybníku a během svačiny pozorovali práci rybářů. Rybáři měli v rukách klacky a mlátili s nimi o vodní hladinu, aby tak nahnali ryby do středu sítě. Potom síť zatahovali a my jsme viděli velké množství ryb, které pak rybáři nakládali do nádrží na nákladním autě. Po desáté hodině jsme se vydali na zpáteční cestu.

Mlha se konečně protrhala a vykouklo sluníčko, které zahřálo i ty největší zmrzlíky.



Jitka Šefránková