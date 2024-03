Píseckou čistírnu odpadních vod v pátek 22. března zaplnili pro ni velmi nezvyklí návštěvníci. Vedení místního vodohospodářského zařízení totiž u příležitosti Světového dne vody zorganizovalo den otevřených dveří pro žáky píseckých základních škol.

Žáci navštívili areál písecké čistírny odpadních vod. | Foto: Antonín Zámyslický

„My bereme jako samozřejmost, že přijdeme domů, otočíme kohoutkem a voda teče. Ale možná, že si teď uvědomujeme víc než kdy jindy, jak je voda důležitá, když nedaleko nás je řada lidí, kteří vodu nemají," uvedla Jitka Kramářová z útvaru marketingu a komunikace provozovatele písecké čističky, společnosti ČEVAK, ze skupiny ENERGIE AG BOHEMIA.

Písecké školáky v prostorách čistírny čekal pestrý program, během kterého se dozvěděli, jakým procesem musí projít odpadní voda, aby se – už jako čistá – mohla vrátit zpět do přírody. Děti viděly technologie, které se k tomu používají a dozvěděly se, co do odpadu rozhodně nepatří.

„Čistička je technicky koncipovaná na 63 tisíc ekvivalentních obyvatel, ale jede jen zhruba na polovinu kapacity. Teče sem voda od všech obyvatel Písku, z průmyslové zóny a okolních obcí, jako jsou třeba Smrkovice,“ doplnila Jitka Kramářová.

Na děti kromě výkladu ale čekala hned dvě překvapení. Nejdříve si nadšeně užily předvedení speciálního recyklačního vozu, který písečtí vodohospodáři používají k čištění potrubí. Při ukázce této technologie v průhledném potrubí se mohly přesvědčit, že proud, který zařízení vyvine, je schopen z potrubí vytlačit předměty velikosti i hmotnosti kamení. A aby speciálních strojů nebylo málo, děti si s pomocí speciálního hledače zahrály na odborníky, kteří hledají pod povrchem místa poruch na potrubí. Protože byl ale slavnostní den, našly něco úplně jiného, a sice poklad.

Světový den vody vyhlásila v roce 1993 OSN jako připomínku toho, že na světě stále miliardy lidí nemají přístup k nezávadné pitné vodě. Pro obor vodárenství jde o nejvýznamnější den v roce.

Autor: Antonín Zámyslický