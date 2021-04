Samotná organizace testování byla pro školy poměrně náročná. „Řešili jsme testování od středy minulého týdne a ve škole jsme se sešli ještě v neděli večer,“ dodal ředitel základní školy Filip Rádr. Třídy jsou rozdělené vždy na učební a testovací. „Obě třídy se větrají a žáci mezi nimi o přestávkách přecházejí. Mezitím se prázdná třída dezinfikuje a větrá,“ upřesnil ředitel. Školáci navíc o velkých přestávkách chodí s učiteli na procházky po školním areálu, aby byli na čerstvém vzduchu. Klasické zvonění teď ve škole neuslyšíte. „Dočasně jsme ho zrušili, aby si učitelé mohli rozvrhnout výuku podle potřeby a také energie dětí,“ vysvětlil ředitel základní školy Filip Rádr.

Učitelé žákům pouštěli před testováním krátké instruktážní video. „Trénovali jsme už v pátek na online hodinách, děti si zkoušely manipulaci s tyčinkami do uší. Všechny se těšily a byly na testování připravené,“ doplnila učitelka první třídy Lucie Bartošová. Její slova potvrdili i samotní školáci. „Těšila jsem se na testování. Vůbec to nebolelo, zvládla jsem to dobře,“ řekla prvňačka Terezka a o slovo se přihlásila i její spolužačka Alžběta. „Já jsem se trochu bála, ale nakonec to jen malinko šimralo v nose.“

Online přípravu na testy absolvovali také čtvrťáci. Do třídy pod vedením paní učitelky Růženy Vláškové dorazilo v pondělí 24 školáků a byla tak v kompletním složení. „Děti se nejvíc bály toho, že budou pozitivní a jak se to bude řešit. Oni ale ví, jak to funguje, když jsou nemocní, takže jsme si vše vysvětlili,“ poznamenala Růžena Vlášková.

Obavy o zamítavé postoje rodičů některých školáků k testům se naštěstí nepotvrdily. Do školy podle slov ředitele nepřišlo z různých důvodů dvanáct žáků. Kvůli samotnému testování ale zůstaly doma jen dvě děti. Testování na největší písecké základní škole proběhlo úspěšně. Všechny výsledky u žáků byly negativní.