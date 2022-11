Hnědovlasou dívku měl téměř tři roky osahávat, nutit k orálnímu i pohlavnímu styku, v případě prokázání těchto skutečností mu hrozí trest odnětí svobody od 5 do 12 let. Zmocněnec poškozené požaduje navíc nemajetkové odškodnění ve výši 150 tisíc korun.

Během středečního dopoledne byl zahájení hlavního líčení přítomný i překladatel ze znakové řeči. Obžalovaný se však snažil odezírat ze rtů všech stran, i když ne všemu dobře rozuměl.

Každý všední den peklo

Státní zástupkyně Lucie Chalupská uvedla, že nezákonného jednání se měl dopouštět od října 2015 do konce roku 2017. „Nevlastní dceru osahával přes pyžamo na prsou i nohou, když spala mezi matkou a jím. Každý všední den ji nutil k pohlavnímu styku. Potom, co matka odešla do zaměstnání, ji odnesl z dětského pokoje do ložnice nebo obývacího pokoje,“ konstatovala.

V té době, kdy peklo v podobně nechutných praktik ze strany otčíma začalo, dívce bylo teprve osm let. „Pouštěl jí porno, prsty a jazykem dráždil přirození. Požadoval po ní felaci až do vyvrcholení, uplácel ji penězi a vybízel, ať to nikomu neříká,“ dodala Chalupská.

Podle státní zástupkyně nemohla nezletilá jeho jednání chápat, ani se účelně bránit. „Ačkoliv kladla odpor, odstrkovala ho, bylo jí to nepříjemné a chtěla to oznámit matce, neudělala to ze strachu. Využil tak její bezbrannosti a naivity,“ zmínila.

Všechno si prý vymyslela

Třiačtyřicetiletý muž se základním vzděláním, který vykonával především práci skladníka na různých pracovištích v kraji, se cítí být nevinen. Obžalobu považuje za smyšlenou a za osobní pomstu nevlastní dcery. „Nesouhlasím s popisem skutku, právní kvalifikací ani s trestem. Opakuji, že jsem to neudělal. Vůbec s ničím nesouhlasím,“ rozčiloval se.

Podle svých slov žije ještě se dvěma vlastními dcerami a tchyní v rodinném domku, se všemi potomky jedná prý stejně. „Nechápu, proč něco takového říká, když jsem nic neudělal. Asi jsem měl být ve výchově přísnější,“ dodal.

S manželkou se seznámil už na základní škole, žijí spolu 26 let. Nevlastní dcera, o kterou se stará od miminka, prý má problémy. „Trápí ji velká puberta, ze školy se vrací smutná. Nemá kamarády, možná jen online. Je pořád doma, hraje hry na počítači i na playstationu,“ popisoval. „Myslím, že se mi mstí za to, že jsem ji nenechal jet za kamarádkou, zakazoval jí mobil, počítač, internet, nutil ji uklízet. Byla pak vzteklá,“ přemýšlel.

Dívce se prý ve škole pošklebovali vrstevníci, že má neslyšící rodiče. „Nechtěla, abychom chodili na rodičák, smáli se jí i kvůli akné, tvrdila, že měla problémy se spolužáky i kvůli šikaně. Nakonec vyšlo najevo, že si to vymyslela,“ doplnil obžalovaný.

Kouřil trávu a psal perverzní zprávy

Přiznal však, že od 14 let užíval marihuanu pro rekreační účely. „Kouřil jsem trávu, psal jsem jí pak nevhodnou komunikaci, šokovalo mě to. Chtěl jsem, aby mi poslala fotku, ukázala prsa. Byla to ale největší hloupost, co jsem provedl a ke všemu se přiznal,“ osvětlil.

Jointa si už prý čtyři roky nedal. „Přestal jsem kvůli tomu, byl jsem po trávě jakoby vypnutej. Nikdy jsem ale nic pod vlivem neprovedl,“ sdělil dále. V intimním životě s manželkou je prý spokojený. „Nikdy nebyl problém, intenzita sexuálního styku je v pořádku, na porno koukám sám i s manželkou. Ani ona nevěří tomu, že jsem to udělal,“ pokyvoval.

Zvláštní přezdívka

Dívku si však uložil do mobilu jako potvoru, což státní zástupkyně Chalupská doložila důkazním materiálem od policie. „Nalezli to kriminalisté v rámci trestního řízení, ukládal si spoustu komunikace s ní pod touto přezdívkou,“ upozornila. On však oponoval, že všechny tři dcery měl v jedné skupině. „Na sociální síti jsem je měl jako holky potvory, jakože zlobivé holky,“ naznačil, jak vznikl pseudonym.

Zmocněnec poškozené advokát Martin Cypris se dotazoval na sebepoškozování oběti. „Měla na ruce nějaké rány, všiml jsem si toho na fotografii v mobilu. Chtěli jsme ji vzít na psychiatrii, řekla to manželce, ale dál se to neřešilo,“ vysvětloval obžalovaný.

Kontroloval jí mobil

Snímky našel při kontrole telefonu. „Na instagramu i facebooku, dělal jsem takovou běžnou kontrolu, třikrát, čtyřikrát za rok. Věděla o tom, musela mi dát PIN, i když se to nelíbilo jí ani manželce,“ uvedl dále.

Podle poškozené, která minulý měsíc oslavila 15. narozeniny, mají se sestrami společný pokoj. Choval se k ní prý přísněji než k vlastním dětem a narušoval jí soukromí. „Když mi bylo osm, mamka vstávala ve čtyři nebo pět ráno do práce a on si pro mě přišel, vždy asi patnáct minut potom, co odešla. Vzbudil mě, ségry vždycky spaly,“ popisovala.

Vzal ji do obýváku nebo ložnice. „Už v té době jsem věděla, co je porno, pouštěl mi ho jako video na telefonu. Ukazoval mi tak, co mám dělat, musela jsem ho kouřit, neměl ani ochranu, pokaždé se udělal. Normálně do kapesníku, nebo mně na břicho,“ pokračovala.

Začalo to osaháváním

Od poloviny druhé třídy jsem chodila do školy sama. "Když jsem měla noční můry, chodila jsem za mamkou do ložnice. Lehla jsem si doprostřed, tehdy už mi sahal na nohy a prsa přes pyžamo,“ dodala poškozená.

Popisovaným způsobem pro holčičku chodil každý všední den. „Od pondělí do pátku, a já si každý den přála, aby mamka nešla do práce,“ vyprávěla s tím, že to trvalo asi dva roky. „Vždy mě položil, řekl, ať sundám oblečení. Já se ho bála, tak jsem to dělala,“ přiznala se.

Za služby jí pak náleželo finanční ohodnocení. „Odešel pro peněženku, dával mi padesát až sto padesát korun. Nevěděla jsem, co s penězi dělat, kupovat si dobroty nebo nějakou blbost. Říkal vždy: ,Tak si něco kup a jdi do sprchy a umyj se´,“ uvedla s tím, že pak šla ještě spát, než musela do školy.

V obýváku podle ní seděl třeba na gauči a ona před ním klečela. Sahal jí také prsty mezi nohy a olizoval vulvu jazykem. „Když jsem to chtěla říct, vyhrožoval mi, že mě zmlátí. Bylo mi to nepříjemné, ale nemohla jsem s tím nic dělat. Svěřila jsem se jen jedné sousedce, ta se mě zastávala a tušil to asi i jeden můj kamarád, protože se ptal, že jsem divná, jestli se u nás doma něco neděje,“ prozradila dívka.

Soudní líčení pokračuje ve čtvrtek výslechem svědků a znalců.

