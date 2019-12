Nejméně o týden se posune zahájení letošní zimní sezóny jak ve Skiareálu Lipno, tak na rakouském Hochfichtu a Sternsteinu. Všechno bude záviset na tom, kdy se vlády pevnou rukou ujme zima.

„Chceme nabídnout perfektní svezení na skvěle upravených sjezdovkách. K tomu potřebujeme ještě více sněhu než doposud,“ vysvětlil obchodní a marketingový ředitel Skiareálu Lipno Jiří Falout. „Děláme všechno proto, aby se lidé dočkali lyžovačky co možná nejdříve. Přesný datum otevření dáme včas všem příznivcům Lipna vědět. Pravděpodobným termínem je příští pátek nebo sobota.“

Na Lipně spustili sněžná děla poprvé v sobotu 30. listopadu ve 22 hodin. Do pátku děla vychrlila velké zásoby sněhu, o víkendu ale přišlo oteplení. Zasněžovací systém se tak spustil znovu až v noci na středu.

Odkládá se tak i sobotní slavností zahájení sezóny s doprovodným programem. „Další sobotu, 21. prosince, pokud bude areál v provozu, se lyžaři budou moci těšit na zdobení stromečku s lišákem Foxem,“ dodal Jiří Falout.

Hochficht a Sternstein také počkají

„Paní Zima letos pěkně napíná lyžařovu trpělivost, ale jak se říká: větru a dešti neporučíš,“ říká Martin Řezáč z Lipno Marketingu. „Přestože se v lyžařských areálech na rakouské straně Šumavy během uplynulých dvou dní a nocí podařilo vyrobit slušné množství technického sněhu a během víkendu má dokonce i sněžit, ještě to na kvalitní lyžovačku nestačí a zahájení lyžařské sezóny muselo být o týden posunuto.“

Sníh zatím leží v hromadách. „V těch se také udrží, pokud by ho na tento víkend rozhrnuli po sjezdovkách a příští víkend by se do něj opřelo sluníčko, rychle by tál,“ vysvětluje. „Nedejbože kdyby do něj zapršelo, to by mizel ještě rychleji.“

„Na sjezdovkách máme vyrobené docela velké hromady technického sněhu, ale sněhové podmínky ještě nejsou dostatečně kvalitní a ani předpověď počasí na začátek příštího týdne není optimální. Prioritou je mít skiareál kvalitně zasněžen na vánoční prázdniny, kdy očekáváme hlavní nápor lyžařů,“ uvedl Gerald Paschinger, ředitel skiareálu Hochficht.

Proto byl začátek lyžařské sezóny i na rakouské straně posunut o další týden, na 21. prosince. Stejné to je s lyžařským areálem Sterstein.

„Snad se vývoj počasí brzy změní k lepšímu a příznivci zimních radovánek se dočkají za týden,“ doufá Martin Řezáč.

Frymburáci začínají na Štěpána

Park Frymburk, tedy sjezdovka na Martě, má zahájení sezóny naplánované na 26. prosince, i tam už v hromadách čeká sníh.