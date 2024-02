Vrchol zimní sezóny teď měly prožívat lyžařské areály, jarní prázdninové turnusy jsou teprve v polovině. Počasí ale řeklo ne a na svazích se to lyžaři zrovna nehemží. Letošní únor pravděpodobně vejde do dějin jako zatím nejteplejší únor v historii měření. Část jihočeských vlekařů nicméně bojuje statečně dál a přehrnují hromady technického sněhu z místa na místo, aby nemuseli zavírat.

Skiareál Lipno je dál v provozu. Sjezdovka Jezerní už sice padla za oběť vysokým teplotám, na severních svazích se ale stále lyžuje. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

„Aspoň něco! Zrovna nám končí jarní prázdniny, večer vyrážíme domů do Holandska. Měli jsme skipasy už koupené a jsme rádi, že se vůbec jezdí. Děti si to užily, měly pár hodin s instruktorem a teď už jezdíme všichni společně,“ svěřila se na prosluněné zahrádce restaurace Energo na Lipně Rebecca Geertsová. „Je nás tu na sjezdovce jen pár, ale smekáme, nečekali jsme, že sníh celý týden vydrží, když bylo takové teplo.“

Lipenští už museli zavřít Jezerní sjezdovku, z dobré půlky už na ní není žádný sníh. „Lanovka Lipno Express od centrálního parkoviště je ale dál v provozu a vyvážíme na ní lyžaře na kopec,“ vysvětlil tiskový mluvčí lipenského areálu Jiří Gruntorád. „Díky ní se dostanou na druhou stranu areálu.“ Zpátky na parkoviště lyžaře vozí ve dvacetiminutových intervalech autobus.

Modlí se za mráz, děla mají v pohotovosti

Na Lipně by mohli, pokud v noci padne teplota hlouběji pod bod mrazu, znovu spustit sněžná děla, která stojí rozmístěná po celé skiareálu. „Pokud bude počasí k tomu, tak ano. Vše se odvíjí od toho, jaké bude momentální počasí a teplota. Snad se zadaří,“ doufá mluvčí.

Pořádnou paseku napáchalo teplé počasí provázené občasným deštěm i na šumavském Zadově, kde během víkendu připadlo až 10 centimetrů nového sněhu. „Spolu s nočním ochlazením a se stálým a velkým nasazením našich zaměstnanců by nám to pomohlo udržet areál Kobyla co nejdéle v provozu,“ přidal podrobnosti Petr Vondraš, vedoucí provozu LA Zadov. „Kvůli teplému počasí a dešťům jsme bohužel museli uzavřít malý vlek a přilehlou sjezdovku, ale již vyrobený sníh jsme z ní použili na část sjezdovky Pucalka a na dojezd k dolní stanici lanové dráhy Zadov - Kobyla. Ta je teď, kromě pohyblivého koberce a provázkového vleku na výukovém hřišti, stěžejním přepravním zařízením v areálu Kobyla.“

Ten je otevřený na denní lyžování od 8.30 do 16 hodin. „Až do odvolání platí nejlevnější ceny čili vedlejší sezóna,“ doval vedoucí s tím, že denně je v provozu také místní skibus. Lyžuje se také na Kvildě, naopak v areálu na Nových Hutích a U Horejšů je provoz z důvodu nízké sněhové pokrývky dočasně přerušen.