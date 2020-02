Na Lipně se lyžuje na Jezerní, Spojovací, Promenádní, Lišáka Foxe, Dámská a Pánská, sjet si můžete i měřený slalom k Yettimu. Na pojízdné koberce v lyžařském výukovém hřišti Fox parku je vstup všem zdarma.

Skipas za dvacku pro zamilované a Kramolínský obřák

„Všichni zamilovaní by si rozhodně neměli nechat ujít večerní lyžování v den sv. Valentýna. Každý z párů, který si dá na pokladnách polibek, dostane druhý skipas na večerní lyžování za pouhých dvacet korun. A některé polibky tu bývají skutečně vášnivé,“ popsala tradiční valentýnskou akci ve Skiareálu Lipno event manažerka Olga Kneiflová.

Kramolínský obřák, oblíbený otevřený závod pro děti i dospělé, kteří si chtějí zazávodit ve sjezdovém lyžování, se koná po celý víkend. Děti můžou vyzvat na souboj nejen své vrstevníky, ale i rodiče a samozřejmě naopak. Do obřáku se mohou přihlásit jak malí závodníci, tak i zkušení borci z veřejnosti. Na programu je obří i klasický slalom.

Pro větší komfort všech návštěvníků Skiareál Lipno novou kyvadlovou dopravu. Ke stávajícímu centrálnímu parkovišti P1 přibyla další dvě nová parkoviště, která jsou označena P2 a P3. Nové parkoviště P3 nabízí pohodlný přístup ke sjezdovce Jezerní. Parkoviště P2 je napojeno na kyvadlovou linku nového Skibusu. Ten odtud vyjíždí poprvé v 10 hodin. Z hlavního parkoviště P1 jede poslední spoj na parkoviště P2 v 16.50. Skibus jezdí vždy v sobotu a v neděli, a to zdarma.

Hochficht hlásí před víkendem ideální podmínky, Sternstein obnovil provoz

Provozovatelé lyžařských areálů Hochficht a Sternstein na rakouské straně Šumavy se vypořádali s následky řádění vichřice Sabine a po odstranění popadaných stromů jsou již v běžné každodenním provozu. Díky bohaté sněhové nadílce tam před víkendem panují ideální lyžařské podmínky a také se podařilo otevřít nové sjezdovky a upravit běžecké tratě.

Šumavský skiareál Hochficht nedaleko Lipna hlásí výborné sněhové podmínky a 19 km otevřených sjezdovek. Za poslední tři dny tam napadlo přes 30 cm přírodního sněhu a na sjezdovkách ho leží až 85 cm. V provozu jsou všechny lanovky a vleky.

Lyžuje se tam denně od 8.30 do 16 hodin, večerní lyžování je každou středu a pátek od 17 do 20.30. I během jarních prázdnin lyžují děti do 10 let jen za 4 eura na den a studenti do 26 let za dětský tarif. V provozu je stále převoz v Horní Plané, díky kterému si cestu na Hochficht zkrátíte o 22 km. Na pokladně, v restauracích i v lyžařské půjčovně se domluvíte česky.

Pro běžkaře je na Schönebenu u hraničního přechodu Zadní Zvonková čerstvě upraveno 39 km stop pro klasický styl i bruslení. Vstup je placený, jedna osoba zaplatí 5 euro na den.

Na Sternsteinu se po dvoudenní nucené pauze od středy opět lyžuje. K tomu připadlo několik centimetrů nového sněhu, který zlepšil lyžařské podmínky. Otevřeny jsou tam tři ze čtyř 4 sjezdovek o celkové délce 3,6 km a také zábavné dětské hřiště Elefuntasia s dlouhým pojízdným kobercem, výukovým svahem a dětskými atrakcemi.

Na sjezdovkách leží průměrně 20 cm sněhu a v provozu je kabinková lanovka kombinovaná se šestisedačkami od 8.30 do 16.15.