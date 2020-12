"I v roce covidové pandemie bylo světlo již slavnostně převzato v Salzburku, převezeno do Vídně a o předvánočním víkendu bude rozvezeno i po České republice. V Písku bývá každý rok Betlémské světlo rozdělováno skauty středisek Oheň života a Gáhál," uvedl za písecká skautská střediska Václav Boček st.

Na Štědrý den od 10 do 12 hodin rozdělují podle jeho slov světlo skauti a skautky střediska Gáhál v děkanském kostele Narození Panny Marie, klášterním kostele Povýšení sv. Kříže na Velkém náměstí a v kostele sv. Václava na Václavském předměstí. Rozdělování světla je doprovázeno hraním nebo zpěvem koled.

"Obvyklé pohoštění pro příchozí letos z hygienických důvodů bohužel nebude. Na Václavském předměstí chodí obvykle skauti navíc s Betlémským světlem po domech, což letos z důvodů protiepidemických opatření též odpadne," doplnil Václav Boček st.

Skauti střediska Oheň života budou s betlémským světlem u kostela sv. Karla Boromejského na Hradišti od 10 do 11.30 hodin, u Nového mostu před obchodním domem Racek od 10 do 12 hodin a u železničního přechodu Na Trubách od 11 do 12 hodin.