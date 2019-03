Písek – Od středy 6. března je povolená uzavírka rampy na mostě v Burketově ulici, kudy řidiči sjíždí na České Budějovice. Až do začátku prosince tak budou muset tento úsek objíždět. Důvodem je celková rekonstrukce sjezdové rampy.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Oficiální objížďka povede po silnici I/20 ve směru na Prahu až k mimoúrovňové křižovatce u Dobešic, kde řidiči zamíří zpět na České Budějovice. Značky objízdné trasy však nejsou příkazové a je otázkou, kolik řidičů je bude dodržovat. Podle vedoucího odboru dopravy MÚ Písek Michala Kovaříka si však zkrácením objízdné trasy příliš nepomohou. „Možná na kilometry, ale ne na čas. Pokud by všichni jeli přes centrum, bude to obrovský nápor,“ podotkl. Doplnil, že další dopravní komplikace přinese postupně do mnoha ulic výměna parovodu za horkovod. „Letošní rok bude z dopravního hlediska nejkrizovější, co pamatuji. Řidiči musí být trpěliví,“ dodal Michal Kovařík. Burketova ulice zůstane průjezdná, jen budou zúžené jízdní pruhy.