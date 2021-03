Co ale zatím podle něj neklesá je počet pacientů ve vážném stavu. „Na intenzivní péči máme hospitalizovaných až 25 lidí, z toho 10 až 15 je připojených na ventilátor včetně tracheostomií.“ Celkem je ve zdravotnickém zařízení hospitalizováno více než 70 pacientů s covidem. Kapacita je ale stále dostatečná.

Lékaři písecké nemocnice zároveň pokročili s léčbou koronaviru. V současné době se jim lépe daří zachránit pacienty na lůžkách intenzivní péče. „Zatímco loni to bylo jen 15 %, nyní je to 37 % . To je obrovský posun, byť podíl zemřelých je pořád dramaticky vysoký,“ upřesnil Jiří Holan. Příliš se nemění poměr pacientů podle věku, stále platí majoritně zásah do seniorské kategorie, tím jak se virus šíří po republice přibylo i pacientů mladších.

V píseckém očkovacím centru stále běží očkování. V této chvíli jsou z registru přijímáni lidé nad 70 let, dohlašovaní zdravotníci a zaměstnanci v pedagogickém sektoru. Začala registrace chronicky nemocných. Jak ale vysvětlil Jiří Holan, u nich vakcinace nepůjde tak rychle. "Kritéria jsou tak široká (BMI nad 35, hypertenze na dvojkombinaci léků, diabetes léčen tabletkami, apod.), že to znamená něco kolem 3 miliónů lidí v republice."

Očkovací centrum v písecké nemocnici je připraveno očkovat až sedm dní v týdnu do tisícovky lidí za den. Podle posledních informací by se měla situace ohledně dodávek vakcín během dubna postupně zlepšovat.