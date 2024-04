Život se s ním nemazlí, přesto jde odvážně kupředu za svým vysněným cílem – chce chodit na ryby, běhat a sportovat bez omezení. Šestnáctiletý Šimon Kasa z Písku podstoupil v únoru dobrovolnou amputaci nohy, která mu k tomu má paradoxně pomoct. Nyní potřebuje speciální protézu, se kterou bude moct poprvé v životě sportovat.

Šimon Kasa z Písku rád rybaří. Je to jeho největší koníček. | Foto: Foto: Archiv rodiny

Když mu bylo sedm let, nešťastným úrazem přišel Šimon o část pravé nohy a čtyři prsty na pravé ruce. Velkou část dětství tak strávil po nemocnicích, kde se mu snažili pochroumanou nohu zachránit. To se sice podařilo, nicméně nikdy už nebyla zcela funkční. „Chodil špatně a jak rostl, jen se to zhoršovalo. Noha ho kromě toho víc a víc bolela,“ nastínila Šimonova maminka Hana Kasová. Po dlouhém zvažování se tak rozhodli pro radikální řešení a v únoru podstoupil Šimon amputaci nohy pod kolenem. „Věříme, že kvalita jeho života bude nyní celkově lepší. Neměl by být v ničem omezený,“ doplnila.

Na myšlenku života bez nohy přivedli Šimonovu rodinu jiní lidé žijící s protézou zcela plnohodnotný život. „Viděli jsme, jak dokážou běhat, jezdit na kole, na paddleboardu, všemožně sportovat, žít v podstatě bez omezení. Mnohdy ani nepoznáte, že mají pod dlouhou nohavicí protézu,“ poznamenala Hana Kasová s tím, že se touto možností začali zabývat zhruba před dvěma lety. „Šimon sice nohu měl, ale nemohl dělat skoro nic, ani pořádně chodit na ryby,“ zmínila maminka Šimonovu největší vášeň. Rybám se věnuje od útlého dětství a stále ho to drží. I nyní hned po propuštění z nemocnice dokonce vyrazil s kamarády na ryby.

Po absolvování písecké ZŠ J. K. Tyla tak byla Šimonova jasná a jediná volba Střední rybářská škola ve Vodňanech. V současné době zde studuje první ročník v oboru vodní stavby a návrat vody do krajiny. Jednou by rád stavěl jezírka. Podle ředitele školy Pavla Vejsady je Šimon v podstatě prvním studentem se zdravotním handicapem. „Je to pro nás trochu průlom. Studium rybářství vyžaduje určitou zdravotní způsobilost, ale u Šimona jsem cítil, že to zvládne. Je velice aktivní, zarputilý a odvážný, při výlovech normálně pracuje, je vidět, že to má hodně rád a je pro ryby opravdu zapálený,“ konstatoval Pavel Vejsada. Škola nebyla ani připravená na bezbariérový přístup, což se postupně snaží zlepšovat a vycházet Šimonovi vstříc.

Vodňanská rybářská škola se nyní rozhodla svému studentovi pomoct získat potřebné zdroje na speciální protézu, která mu umožní poprvé v životě sportovat. Ve čtvrtek 16. května se uskuteční charitativní běh v rámci jubilejního 10. ročníku Run and Help Konta Bariéry. Veškerý výtěžek půjde právě na pořízení speciální protézy pro Šimona. Běh odstartuje v 15 hodin na parkovišti před vodňanskou rybářskou školou. Kdo se nemůže zúčastnit osobně, může sbírku i tak podpořit, a to převodem na transparentní účet Konta Bariéry 17111444/5500 s variabilním symbolem 2222 a specifickým symbolem 59882.

Projekt Run and Help je pro všechny, kteří se rádi hýbou a není jim lhostejný osud druhých. Každoročně se do něj zapojují tisíce nadšenců, zejména žáků základních a středních škol, zaměstnanci firem a úřadů, ale i party jednotlivců, kteří společně sportují a zároveň dobrovolným startovným přispívají lidem s handicapem.