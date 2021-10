Poslancem se stal mimo jiné kandidát za KDU-ČSL Šimon Heller navržený koalicí Spolu, do sněmovny ho doslova katapultovaly preferenční hlasy, kterých obdržel 6 406 kusů. Třiatřicetiletý učitel matematiky a zeměpisu se na zaměstnání v dolní komoře těší. Doufá, že se mu podaří skloubit rodinu i novou pracovní výzvu.

Oslavy ve štábech KDU-ČSL a koalice SPOLU v Českých Budějovicích. | Foto: Radek Gális

K parlamentním volbám přistupoval s respektem. „Takový výsledek jsem úplně nečekal, a proto si ho nesmírně cením. Vážím si podpory a důvěry voličů, chtěl bych jim moc poděkovat,“ řekl úvodem Heller a dodal, že preferenční hlasy krásně ukázaly, jak by to mělo fungovat. „Lidé by měli mít právo si volit své poslance takto přímo, aby jim pak mohli skládat účty. Tak to funguje i v zahraničí,“ konstatoval.