/ANKETA/ V Kovářově připravuje kulturní komise při zastupitelstvu obce společně s dobrovolníky pořádání pikniků s promítáním pod širým nebem. I když tu mají v kulturním domě velký kinosál s pohodlným hledištěm, v posledních letech slouží jen pro divadelní vystoupení spolku Kovářovská OPONA či školní nebo mimořádné akce.

Kino tu totiž kvůli zastaralé technologii skončilo v roce 2012. Digitalizace by byla moc drahá. Do kina chodilo do padesáti lidí, proto by se podle vedení obce nevyplatila. Na prázdninové soboty roku 2013 se sice podařilo zajistit promítání filmů na klasickém formátu 35 mm, ale tím to skončilo. Je to škoda, protože je tu spousta kulturně založených lidí, o čemž svědčí mimo jinéi zdejší spolky. Kdo chce do kina, musí se vydat jinam.