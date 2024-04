Na zahradě na okraji sídliště Portyč v Písku neznámý pachatel zastřelil mladou fenu. Důvod útoku její majitel nezná a stejně tak netuší, kdo to mohl spáchat. Případ řeší písečtí kriminalisté.

Policie ČR, ilustrační foto. | Foto: Deník/Jiří Škoda

Nepochopitelný čin se stal v úterý 9. dubna v době od 7.30 do 10 hodin. Za bílého dne někdo dvakrát střelil fenu Českého horského psa, kterou měl její majitel na oplocené zahradě vzdálené zhruba 150 metrů od svého domu. „Kolem desáté dopoledne jsem na zahradu přišel a našel ji tam ležet. V první chvíli jsme mysleli, že je otrávená, nikde nebyla vidět krev," popsal událost majitel fenky Jakub Čudlý. Se psem hned zamířil na veterinu. „Ani tam hned nepoznali, že je střelená. To nás nikoho ani ve snu nenapadlo a přes dlouhou srst nebylo nic vidět. Dali jí kapačku a byla dobrá," pokračoval s tím, že to ale netrvalo dlouho.

Na veterinu se museli vrátit, jelikož se stav fenky zhoršoval. Tentokrát došlo na rentgen, který ukázal, že má v sobě dvě střely. „Bohužel už jí nedokázali pomoct. Děti to obrečely," komentoval událost, která zasáhla celou rodinu. „Psa je mi samozřejmě moc líto, byla skvělá, každého by umazlila. Ještě víc mě ale děsí, co se mohlo stát jiného. Na zahradě si hrají mé děti, kousek od místa, kde jsem psa našel, mají hřiště," vyslovuje myšlenky, které ho straší. „Nemám tušení, jestli tomu, kdo to udělal, vadil pes nebo já nebo si to prostě chtěl zkusit," míní s tím, že podezření na nikoho nemá.

Podle střel, které veterinář ze psa vyndal, šlo pravděpodobně o dlouhou zbraň. „Je to podle mě vzduchovka velké ráže s dostřelem až dvě stě metrů. Nejspíš ten typ, který je volně prodejný i bez zbrojního průkazu. Těžko by někdo takovou zbraň jen tak nesl v ruce po sídlišti. To by si ho někdo všiml," je přesvědčen Jakub Čudlý, který se přiklání k verzi, že střelec pálil z okna některého z okolních paneláků.

Při vyptávání lidí v okolí, zda si něčeho nevšimli, se od jedné sousedky dozvěděl, že už se jí jednou v minulosti zdálo, jakoby kolem ní něco prosvištělo. „Ten člověk už to klidně mohl v minulosti zkoušet, jen se netrefil. Sousedů jsem se ptal mimo jiné i na to, jestli naše fenka nějak výrazně štěkala, což by mohl být motiv. Prý ale ne víc, než jiní psi. Když šel někdo kolem, zaštěkala na něj," dodal.

Případ nahlásil na policii, která ho řeší, jak potvrdila písecká policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová. „Kolegové mají k dispozici veterinární zprávu i střelivo a probíhá vyšetřování," uvedla s tím, že pomůže jakýkoli poznatek případných svědků. „Pokud někdo něco v daný den či jindy viděl, nechť se na nás prosím obrátí," doplnila policejní mluvčí.

Událost se stala v úterý 9. dubna v čase od 7.30 do 10 hodin na okraji sídliště Portyč nedaleko nového parkoviště v ulici Na Pěníku.