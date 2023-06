Nová parkovací plocha s šedesáti místy v ulici Na Pěníku je hotová. Město ji převzalo od zhotovitele a čeká na kolaudaci. Hotové je také napojení na Topělec. Chystaný skatepark v sousedství zatím není na pořadu dne.

Sídliště Portyč má 60 nových parkovacích míst. Hotová je i propojka na Topělec. | Foto: MÚ Písek

Parkoviště pro šedesát aut a prodloužení Vinařického ulice s napojením na silnici III. třídy na Topělec stálo město 5,6 milionu korun bez daně. Do budoucna bude Písek usilovat o další rozšíření parkovací plochy. Ta se zatím nachází jen na polovině pozemku, který má město v dlouhodobém pronájmu od Výrobního družstva Otava.

Jak vysvětlil místostarosta města Josef Soumar, pod druhou polovinou pozemku protéká zatrubněný potok Jiher, který spravuje Povodí Vltavy. „To nám zatím neumožnilo prostor nad potokem pro parkování využívat. Chceme ale s povodím jednat, zda by to bylo za dodržení určitých podmínek možné,“ řekl místostarosta s tím, že na parkovišti bude ještě obnoveno veřejné osvětlení.

Součástí nové části komunikace je i chodník, který zatím končí u křižovatky se silnicí III. třídy. „Máme v plánu chodník protáhnout až k nedaleké benzinové stanici tak, aby navázal na stezku k průmyslové zóně. Příští rok bychom nechali zpracovat projektovou dokumentaci na nový chodník a v následujících letech bychom jej chtěli vybudovat,“ poznamenal Josef Soumar. V plánu jsou ještě sadové úpravy v okolí silnice. Nové stromy budou vysazeny v listopadu, tedy v období vegetačního klidu.

V blízkosti parkoviště je v plánu ještě vybudování skateparku, který by nahradil nevyužívané multifunkční hřiště v ulici Na Pěníku. Městu se však zatím nepodařilo najít dodavatele. Výběrové řízení nebylo úspěšné. Podle místostarosty Josefa Soumara ale Písečtí od vize neustupují. „Ještě letos bychom chtěli zkusit nové výběrové řízení a v příštím roce by se mohlo hřiště vybudovat," podotkl na nedávném jednání zastupitelů. Náklady na skatepark by se měly pohybovat kolem devíti milionů korun bez daně.