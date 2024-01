Pacienti písecké nemocnice mohou po některých operacích své lůžko opustit do 24 hodin od svého přijetí. Odejít domů krátce po zákroku mohou například po šetrné operaci kýly, křečových žil, prsů, žlučníku, hemoroidů, ale i po gynekologických zákrocích.

Šetrná operace křečových žil. Ilustrační foto. | Foto: Nemocnice Písek

Písečtí lékaři tyto úkony provádějí v rámci jednodenní péče, kterou od loňského roku hradí zdravotní pojišťovny. Nemocniční prostředí se podle předsedy představenstva a. s. Nemocnice Písek Jiřího Holana považuje za bezpečnostně rizikové obecně a tak snaha zkracovat na minimum ošetřovací dobu je trendem, který podporují zdravotníci i zdravotní pojišťovny.

„Z chirurgických zákroků se jedná zejména o operace kýly, varixů neboli křečových žil, prsů, žlučníku a hemoroidů. Z oboru gynekologie jde o hysteroskopii – vyšetření děložního hrdla a dutiny a případné odebrání vzorku tkáně nebo odstranění nežádoucích útvarů z této části těla, konizaci – odstranění části děložního hrdla, a zavádění pásek proti inkontinenci,“ uvedli primář Chirurgického oddělení Nemocnice Písek David Bunda a primář gynekologie Michal Turek.

Písecká nemocnice se podle Jiřího Holana na krátkodobou péči zaměřuje už řadu let: "Do léčby zavádí nejmodernější osvědčené metody, které jsou k tělu nemocných co nejvíce šetrné, a dobu hospitalizace pacientů se snaží zkracovat na minimum." Vedle chirurgie s gynekologií jde o vybrané ortopedické zákroky, například artroskopii, operaci karpálních tunelů nebo nápravu vbočených palců. „Neustále monitorujeme trendy moderní medicíny, která nahrává krátkodobé péči. Tímto směrem bychom se rádi ubírali i my. Záleží ale i na platbách od zdravotních pojišťoven,“ pokračuje Jiří Holan.

Jednodenní péče v chirurgii je zařazena do úhradové vyhlášky od loňského ledna. Mezi její největší výhody patří krátkodobá hospitalizace, možnost doléčení doma, rychlejší hojení a méně komplikací, zejména infekčních, a dále snížení čekací doby na výkony. Nejedná se o akutní péči, jednodenní úkony jsou vždy plánované.

„O tom, zda pacient může podstoupit zákrok formou jednodenní péče, definitivně rozhoduje lékař zdravotnického zařízení poskytujícího tuto péči. Na základě předoperačního vyšetření zhodnotí zdravotní stav pacienta a posoudí míru rizika plánovaného zákroku,“ sdělil Pavel Malina, náměstek Nemocnice Písek pro zdravotní péči.