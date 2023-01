Jihočeská mordparta půjde opět do akce, tentokrát bude vyšetřovat smrt kontrastující s krásou podzimní šumavské přírody. Kriminalisté zvažují hned několik motivů vraždy, ale čím více se ponořují do mravenčí pátrací akce, tím mají větší obavy, že tento skutek motiv nemá.

Jak upřesnil producent série Místo zločinu Martin Froyda, druhý díl režíroval Jiří Chlumský a natáčel se na opuštěném statku, ale také v Borových Ladech a na Knížecích Pláních. Roli dostala i místní lokálka a malá zastávka Dobrá na Šumavě nedaleko Stožce. „Je to takový šumavský příběh, chtěli jsme zachytit podzimní mlhy a přírodu v národním parku. Příběh je vzdáleně inspirovaným skutečným strašidelným statkem na Písecku, děj se točí kolem smrti stopařek,“ prozradil autor námětu.

Začal seriál Místo zločinu České Budějovice, 1. díl odhalil vraždu na Krumlovsku

Epizoda se natáčela už na podzim v roce 2021. Místní lidé se mohou těšit na známá místa jako hřbitov, restauraci Knížecí Pláně i Borovou Ladu. „Tam to celé začíná, když odchází servírka z Knížecích Plání a je zavražděna,“ dodal Froyda.

Strašidelný statek

Na své si přijdou i milovníci urbexu. Kulisou zásadních scén se stala mimo jiné totiž ruina hospodářského stavení Sedlec u Dolan, místní části Čkyně. Dvůr je dlouhodobě prázdný. Objekt včetně okolních pozemků podle katastru nemovitostí patří společnosti Swac Bohemia, která má německého jednatele.

Podle místních obyvatel se na statku ve skutečnosti nikdy nevraždilo. „Pamatujeme pouze vraždu místního faráře. Usedlost je krásná, bohužel v havarijním stavu. Býval tu dobytek a bydleli tu lidé, teď se o to nikdo pořádně nestará. Zajímavá je studna na nádvoří,“ popsal manželský pár jdoucí kolem.

Založení dvoru Sedlec je datováno zřejmě před rokem 1500, vystavěním jedné z několika zemědělských ochranných tvrzí majiteli rodem Malovec. Patřil k panství Čkyně. V roce 1619 byl značně pobořen hrabětem Mansfeldem a následně opět obnoven. Postupem dat změnil mnoho majitelů jakými byli rody Gersdorf, Hrušovský z Hrušova, Hennersdorf, Sickingen a posledními vídeňský rod Claudi. Rod právníků Claudi držel velkostatek téměř 250 let až do roku 1942, kdy po úmrtí dr. Richarda Claudi byl celý podíl předán Fritzovi Bayerovi, příbuznému k rodu Claudi. Ten spravoval majetek do roku 1945. Odsunem majitelů byl předán státu. Posledním nájemním šafářem a správcem statku byl jistý pan Maršák. Na statku žilo mezi 15 až 20 obyvateli. (Zdroj: Kamil Klusák, Zaniklé obce a objekty, www.zanikleobce.cz)

Šumavský vlak

V druhém pokračování Místa zločinu České Budějovice sledující uvidí také vlakovou soupravu regionálního dopravce GW Train Regio. Jak vysvětlil člen představenstva akciové společnosti Pavel Fábera, filmařům vlak zapůjčili a scéna s ním se natáčela nadvakrát.

Místo zločinu České Budějovice: Judit Pecháček se v jižních Čechách moc líbilo

Podle jeho slov záběry filmaři z ČT pořizovali už 9. října 2021. „Jediné, co si pamatuji je, že se scéna s nešťastníkem na trati natáčela dvakrát,“ poznamenal aniž by chtěl prozradit zápletku.

Co se týče seriálové produkce byla to prý premiéra. „Náš vlak se objeví v seriálu asi poprvé, ale loni u nás natáčel v motorovém vlaku 810 herec Pavel Liška nějakého turistického průvodce. Stal se patronem těchto motoráčků. Byli na trati kolem Černého Kříže,“ podotkl Pavel Fábera.

Malá role taky role

V jednom z následujících dílů si zahrál v komparzu i jednatřicetiletý Patrik Krull z Vimperka. „Bohužel nevím, v kterém, dokud ho neuvidím,“ sdělil. Před kamery si stoupnul 16. června na hřbitově v Želnavě.

K postavě bezdomovce se podle svého vyjádření dostal úplnou náhodou. „Je to jen malá rolička, projdu se po scéně jako bezdomovec, kdoví, jestli ten záběr vůbec použili,“ smál se s tím, že se sám přihlásil po výzvě, které si všiml na sociální síti.

Gump bude mít pokračování. Premiéra druhého dílu by mohla být na Vánoce

Měl zrovna volno. "Pracuji v Německu a byl tam státní svátek. Kamarád napsal na facebook, že někoho shání do komparzu, tak jsem si řekl, že to zkusím. Druhý den jsem tam šel, dostal kostým, namaskovali mě a rovnou poslali na plac,“ popsal Krull.

Po Místech zločinu z Plzně a Ostravy se zločin přestěhoval do Jihočeského kraje. Premiérovou řadu seriálu inspirovanou skutečnými případy, ČT1 vysílá po třináct pondělních večerů od 2. ledna. Předchozí dvě řady seriálu přilákaly k obrazovkám vždy přes 1,3 milionu diváků. Tentokrát policejní tým pracuje ve složení David Novotný, Judit Pecháček (Bárdos), Leoš Noha, Filip Březina a Pavla Beretová. Místo zločinu České Budějovice natočili režiséři Jiří Chlumský a Jan Hřebejk.

Třetí díl Anděl v laguně se odehrává přímo v krajském městě, také v Táboře a v Třeboni. Těšit se můžete na gang zlodějů, který se zabývá vytrháváním bankomatů, k dorozumívání jeho členové používají šifrovanou řeč a na policisty se nebojí ani střílet.