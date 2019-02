Sepekov/Kovářov - Městys Sepekov a obec Kovářov adresovaly krajským radním dopis kvůli průzkumu a těžbě zlata a wolframu.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv

Spojily síly a doufají v další podporu. Městys Sepekov a obec Kovářov poslaly tento týden radním Jihočeského kraje dopis. Věří, že je podpoří ve snaze bojovat v případě Kovářova proti těžbě zlata a v případě Sepekova wolframu.

„Dopis jsme vypracovali proto, aby se vyjádřili podobně jako Západočeský a Středočeský kraj, kde se rada a zastupitelstvo postavily tam všude proti průzkumu a těžbě zlata," vysvětluje sepekovský starosta Josef Himl.



Stejně hovoří i radní Josef Pinta z Kovářova, který obec zastupuje ve sdružení Čechy nad zlato. To vzniklo v roce 1996 a jejím cílem je ochránit životní prostředí v oblastech, které jsou ohrožené průzkumem ložisek a těžbou zlata. „Dopis by význam měl mít. Nejsme jediní, lokalit je tu spousta," poznamenává kovářovský radní Josef Pinta.



To vše vzniká jako reakce na žádosti firem. Dvě společnosti chtějí ve Voltýřově u Klučenic ve Středočeském kraji uskutečnit průzkum na zlato. Ten by se dotkl i katastru Zahořan, které spadají pod Kovářov. V Sepekově chce zase firma provést průzkum na wolfram na vrchu Chlum, který je podle archeologů unikátním územím. „My jsme tak trochu rarita. Firma tu má zájem o wolfram, ne zlato. Pokud by se kolem nás něco dělo, je to neprobádaná situace," podotýká Josef Himl.



Jak navíc upozorňuje, zlato a wolfram patří spolu s ropou a uranem mezi strategické suroviny České republiky, ovšem mezi čtrnáct supersurovin Evropské unie se řadí wolfram, zlato nikoliv.



Sepekovské i kovářovské zastupitelstvo vyslovilo jak proti průzkumu, tak i případné těžbě razantní nesouhlas. Bojí se především devastujících dopadů na životní prostředí.



Ovšem jak už před časem uvedl mluvčí ministerstva životního prostředí (MŽP) Matyáš Vitík, ze zákona ani ze správního řádu nelze dovodit, že negativní stanovisko obce automaticky znamená zamítnutí žádosti o stanovení průzkumného území. „O žádosti rozhoduje MŽP podle zákona," dodal Matyáš Vitík.



Obce a města bojují proti těžbě a průzkumu zlata na celorepublikové úrovni. Nedávno se v poslanecké sněmovně uskutečnilo po dva dny jednání starostů s poslanci. Diskutoval tu i Josef Himl.