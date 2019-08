Sepekov - Sepekovský spolek nadšenců pořádal ve dnech 10. - 11. srpna minitábor, který se pro velký zájem dětí konal již po čtvrté.

Zúčastnilo se 14 dětí od 2 do 15 let. Nejmladším táborníkem byl Matyášek Pavlík a nejmladším odvážlivcem, který splnil nočního bobříka odvahy, byla Zuzanka Pecková. I když nám zpočátku počasí moc nepřálo, statečně jsme se s tím vypořádali a o to více využili nedeštivé pozdní odpoledne a večer. Jako každý rok nás neminul fotbalový turnaj, kdy si zahrály nejen děti, ale také dospělí. Po zápase čekala všechny sladká dortová odměna v podobě fotbalových míčů. Druhý den všechny děti dostaly pamětní medaile a diplomy za přežití minitábora.