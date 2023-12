/VIDEO/ Desítky vánočních stromků už čekají na své majitele v Sepekově u Milevska, další se ještě zelenají pod sněhovou nadílkou na plantážích v širokém okolí. Jejich pěstování se tu v rodinné firmě Lesní školky Burda věnují už více než tři desítky let. Vybírat lze denně od 9 do 17 hodin včetně sobot a nedělí.

Stromky, ryby i další činnosti

Aktuální ceník Smrk ztepilý Standard 400,- Smrk pichlavý Standard 450,- Výběr 590,- Borovice černá Standard 490,- Výběr 650,- Premium 890,- Jedle kavkazská Klasik 490,- Standard 690,- Výběr 990,- Premium 1400,- Exklusiv 1950,- Doplňkové zboží: Stojánek Krinner 1400,- Svazek větví 50,- Jmelí zelené 50,- Jmelí zlaté 50,- Kapr 115 ,- /Kg

„Naše firma je založená zejména na pěstování sadebního materiálu pro obnovu lesa, to je naše gró,“ zmiňuje úvodem Jan Burda, bratr majitele Pavla. S administrativou jim pomáhá sestřenice Marie Burdová a zaměstnávají na 15 místních lidí. K tomu se věnují několika dalším oborům, pěstují sezonní zeleninu, produkují palivové dřevo. „Jsme regionální firma, pracujeme s lidmi v okruhu dvaceti kilometrů, nebereme žádné zahraniční dělníky. Snažíme se produkovat materiál a zboží pro lokální firmy a obyvatele,“ naznačuje.

Aktuálně mají nejvíce práce kolem sklízení vánočních stromků z osmi hektarů plantáží a jejich úpravě před prodejem. „Kromě toho chováme v našich závlahových rybnících i kapry. Postavili jsme si vlastní sádky, kde jsou ryby tři týdny před prodejem v pitné vodě a tak se zbaví i nepříjemného bahnitého zápachu. Je to fakt pochoutka,“ prozrazuje Burda.

Značkování stromků začíná už v září. Rostou zde od 8 do 12 let. Sklízení, očištění a frézování začíná však až v prosinci. „Chceme, aby byly co nejčerstvější. Lidem nabízíme jen uříznuté stromky, bohužel si nemohou vybrat na plantážích, které nejsou dobře přístupné pro osobní automobily,“ naznačuje.

Zdroj: archiv Lesní školky Burda, Deník/Lenka Pospíšilová

Největší zájem je o jedle kavkazské. Ty tvoří podle Jana Burdy až 80 procent prodaného sortimentu. „Má hezký habitus, dlouho vydrží, historicky se pěstuje po celé Evropě dlouhá léta. Výsada Česka a Slovenska je, že se na trhu stále drží i černá borovice,“ míní. Smrk pichlavý se prý hodně prodává v severních Čechách a na Karlovarsku. „Mívali jsme historicky i osm druhů, ale pro jednoduchost prodeje jsme od některých upustili,“ popisuje dále.