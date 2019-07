Písek – Písecký Senior Point připravuje na podzim taneční kurz pro seniory.

Divadlo Fráni Šrámka - vchod do Senior pointu a k pokladně. | Foto: Archiv centra kultury

Manželé Bártíkovi na něm budou vyučovat old time americké tance, moderní country tance a řecké kolové tance. Do kurzu se mohou hlásit jak páry, tak jednotlivci. „Tančit se bude od října každou středu od 10 do 12 hodin v Hudebním sále kulturního domu. Na výuku vám stačí dobrá nálada, vhodné oblečení a obuv na tanec,“ vzkazuje Kateřina Koželuhová z Centra kultury města Písku. Kurz je zdarma. Zájemci se mohou hlásit v průběhu letních prázdnin v pokladně kulturního domu. Otevřená je každý všední den od 12 do 16 hodin. Tanečníci se na první schůzce sejdou 2. října.