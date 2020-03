Obyvatelé Semic u Písku nesouhlasí s novou komunikací. Ta je ale součástí platného územního rozhodnutí.

Plánované stavební parcely v Semicích. | Foto: MÚ Písek

Obyvatelé Semic sepsali petici, ve které vyjadřují nesouhlas s plánovanou výstavbou obslužné komunikace z lokality nových stavebních parcel zvané Residence Semice do ulice Na Stráni. Svým podpisem ji podpořilo 63 lidí. Město však jejich požadavku vyhovět nemůže. „Jedná se vlastně o petici proti rozhodnutí státní správy. My jsme to projednali, ale víc s tím dělat nemůžeme,“ vysvětlila místostarostka Písku Petra Trambová po jednání rady, která se peticí zabývala. „Petenti odmítají přístup na pozemek od severu a požadují pouze vstup od jihu, od ulice Ke Křížku. Podle odborníků na dopravu však nelze mít na tak velké území pouze jeden vjezd,“ pokračovala místostarostka.