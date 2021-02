V úterý 16. února ho tam poslal předseda strakonického okresního soudu Roman Šustr. Tam obviněného dopravila hlídka PČR z důvodu jeho poraněné nohy.

Desetkrát trestán

Obžalovaný, který už byl desetkrát soudně trestán a má za sebou i šest let za mřížemi, čelil obvinění ze zločinu krádež. Loni 10. října odpoledne se v marketu Billa u strakonického vlakového nádraží pokusil přes kasu bez zaplacení pronést láhev vodky a vakuovanou šunku. Celková hodnota zboží byla 214,80 korun. Událost popsal obžalovaný tak, že šel do obchodu pro rohlíky a asi paštiku, ale že přesně neví. V regálech pak viděl vodku a šunku. „Vodku jsem si dal do kalhot a ten salám do kapsy bundy. Vodku jsem neplatil, ale ten salám ano,“ uvedl.

Čtená výpověď šéfa ochranky M.Ž. ale zněla jinak. „Toho 10. října kolem 14.45 hodin jsem si všiml, jak jde do obchodu muž bez košíku. Sledoval jsem ho a viděl jsem, jak si dává láhev vodky do kalhot a šunku do kapsy. Měl ještě rohlíky a nějakou vodu, které platil. Tvrdil, že nic jiného nevzal. Tak jsem mu vyndal tu láhev z kalhot a zavolal policii.“

Soud se zajímal také životní poměry obžalovaného. Ten uvedl, že žije v jedné garáži, že se sním rozvádí žena a peníze má pouze z občasných brigád. Navíc mu hrozí vyřazení z evidence úřadu práce, protože nereagoval na nabídku čtyř pracovních míst.

Měl vzít chleba

Státní zástupkyně Miroslava Prokešová připomněla, že loni v červnu byl O.C. za podobný čin odsouzen podmíněně na dva roky s odkladem na tři léta. „Obžalovaný je zcela nepochybně vinen. Loupil v podmínce a za nouzového stavu, kdy je sazba dva až osm let. Zároveň nemá z čeho žít, takže by bylo pochopitelné, kdyby kradl chleba a ne vodku.“ Přesto navrhla znovu podmíněný trest, tentokrát tři roky za mřížemi s odkladem na čtyři roky.

Obhájce Jiří Lehečka vyzdvihl spolupráci obžalovaného. „Bylo zcela prokázáno, že se dopustil uvedeného trestného činu. Ale spolupracuje, nic nezatajuje. Svého činu se dopustil šestý den po vyhlášení nouzového stavu, takže lze předpokládat, že vzhledem ke svému způsobu života se o tom ani nemusel dozvědět. Nemá peníze, nemá podporu a nemá ani šanci najít práci. Přesto plánuje budoucnost, když se chce přestěhovat ke svojí sestře, která mu slíbila práci sehnat,“ uvedl ve své řeči Jiří Lehečka.

Soudce Roman Šustr ale tvrzení obžalovaného o snaze napravit svůj život přestěhováním k sestře neuvěřil. Nemyslí si ani, že by loupež za necelých 215 korun měla souvislost s nouzovým stavem a poškodila obchodní řetězec, navíc nedošlo k poškození zboží. Proto se rozhodl poslat obžalovaného za mříže na šest měsíců za mříže.

Státní zástupkyně, obhájce i obžalovaný se k rozsudku nevyjádřili.

