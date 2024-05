Jilmy v Palackého sadech, na Mírovém náměstí a na dalších místech nechalo město Písek znovu ošetřit speciální mikro-injektáží, která by stromy měla ochránit před houbovým onemocněním zvaným grafióza. Kvůli němu stromy prosychají a hynou.

Město nechalo speciální injektáží ošetřit 17 jilmů. | Foto: MÚ Písek

„Celkem je ošetřeno 17 jilmů horských, habrolistých a jilmů vazů, včetně unikátního více než 130 let starého jilmu v Palackého sadech. Minulý rok aplikovala odborná firma pod kůru stromů speciální roztok, který je měl ochránit před grafiózou. Letos použila nový roztok, který odpuzuje druh hmyzu, který houbové onemocnění na jilmy přenáší. Doufáme, že se nám díky tomu podaří tyto druhy stromů ochránit a udržet v dobré kondici,“ řekl koordinátor městské zeleně Ondřej Kofroň.

Ošetření jilmů v Palackého sadech i na Mírovém náměstí navazuje na plán péče, který má město pro tyto lokality zpracován. Dále byly ošetřeny jilmy v lesoparku Na Trubách, na sídlišti Portyč a další dva rostoucí v Kestřanech u řeky Otavy, které jsou památnými stromy a spadají tak do péče odboru životního prostředí.

Metoda zvaná mikro-injektáž spočívá ve vpravení speciálního roztoku obsahujícího léčivé látky pod kůru stromu, do jeho vodivých pletiv. „Roztok, který byl stromům aplikován letos, by měl zjednodušeně řečeno způsobit, že by hmyzu, který grafiózu přenáší, neměla celulóza z jilmu chutnat,“ uvedl Ondřej Kofroň.

Grafióza jilmů je houbové onemocnění, které šíří zejména hmyz, který se živí celulózou z jilmového dřeva. Na povrchu svého těla nebo v zažívacím traktu má spory houby, která jilm napadá. Houba zamezuje protékání mízy cévami stromu, a to způsobuje jeho postupné odumírání. Jilm nakonec uschne, opadá z něj kůra a zbyde jen holé dřevo.

Petra Měšťanová, tisková mluvčí města Písku