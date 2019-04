Písek – Jihočeský kraj požádal Písecké, aby se vyjádřili k plánovanému zpoplatnění silnic I. třídy v Jihočeském kraji. Zastupitelé města podpořili stanovisko kraje, který už v roce 2017 vyjádřil nesouhlas. Zároveň Písečtí trvají na tom, aby v případě zpoplatnění některých silnic I. třídy bylo přijato opatření zabraňující řidičům objíždět placené úseky přes město.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Radka Doležalová

Zpoplatněna má být trasa od Plzně přes Blatnou směrem na Písek a dál na České Budějovice, Jindřichův Hradec a Pelhřimov. Existuje však i jiná, komfortní trasa, a to přes Strakonice, Dobev, Písek a Oltyni na Tábor. „V tom případě by se to nepříznivě dotklo ulic Obchodní, Zborovská a Táborská i lokality sv. Václav,“ upozornil vedoucí odboru dopravy MÚ Písek Michal Kovařík.